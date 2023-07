«I nuovi loculi realizzati troppo in alto» 

I lavori per l’ampliamento del cimitero di via Giulio Cesare che serviranno a risolvere così l’emergenza spazi, proseguono senza sosta. Si stanno aggiungendo ulteriori file di loculi.

Le tombe sopraelevate però non trovano d’accordo alcuni frequentatori del camposanto che qui hanno sepolti i propri cari. «Anche con scale più sicure, non cambierebbe granché per chi soffre di vertigini», osserva Serafina Addis, 62 anni, il cui marito è sepolto sul terreno ma, dice, «anche se a me il problema non riguarda, vedo anziani timorosi di salire sulla scala per deporre i fiori al proprio caro. Nell’ampliare un cimitero va tenuto conto anche di queste cose».

Isabella Sechi, 58 anni, ammette di non saperne niente di architettura e ingegneria, ma dice comunque la sua: «Non serve essere esperti per capire che file sopraelevate non possono essere facilmente raggiungibili da tutti. Invece di costruire in alto, sarebbe stato più opportuno aggiungere le file dei loculi in orizzontale».

Esiste un regolamento comunale che pone il possesso della legge 104 come requisito per poter richiedere la tumulazione del proprio caro in un loculo “raggiungibile senza scala”. Ma tra chi obietta, l’opinione comune è che ci sono persone che non hanno diritto alla 104, ma per le quali salire su una scala è comunque pericoloso.

