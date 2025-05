I nuovi giochi dei parchi pubblici vietati ai bambini 

Sicuri, moderni e funzionali. Saranno così i nuovi giochi che troveranno spazio nei parchi cittadini, ma per ora in tutte le aree verdi, dal centro al litorale, dal parco Parodi al parco Europa, ci sono solo transenne.

Reti arancioni circondano scivoli e altalene, castelli e dondoli. In bella vista un cartello “Cari bambini stiamo provvedendo a una manutenzione straordinaria delle aree giochi. Vi chiediamo qualche mese di pazienza per permetterci di provvedere alla fornitura e all’installazione di attrezzi più belli e sicuri”. E ancora, “Vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e ci scusiamo per il temporaneo disagio».Disagio che però piomba proprio all’inizio della bella stagione quando i parchi si popolano e i bimbi non possono più giocare. «Vogliamo i nostri giochi», dicono Andrea, Mattia, Marco con i loro genitori al parco Europa di Pit’z e Serra. «Vogliamo la piramide, l’altalena, la torre. E invece ci hanno tolto tutto. È rimasto solo un gioco. Ok, li metteranno nuovi, ma noi li volevamo adesso che c’è il bel tempo».

Con loro i più adirati sono i genitori, che stanno migrando negli altri centri dell’hinterland per trovare giochi che i loro bambini possano utilizzare.Quando abbiamo visto le transenne non nego che abbiamo gioito pensando che finalmente stavano sostituendo giochi ormai vecchi e obsoleti», dice Rita Scampuddu al parco con il nipotino. «Ma la gioia è passata subito quando abbiamo visto che la situazione si sta protraendo nel tempo. Nei cartelli c’è scritto addirittura per qualche mese. Io mi chiedo perché non chiuderli nell’imminenza dei lavori anziché così tanto tempo prima privando i bambini di poter giocare». Dello stesso avviso è anche Danilo Costa che, mentre aiuta la sua bimba ad andare in bicicletta aggiunge: «Credo che si tratti proprio di mancanza di organizzazione della tempistica. Perché sbarrare tutto all’inizio del bel tempo e non farlo invece d’inverno quando al parco c’è molta meno gente?». Rita Parodo abita proprio di fronte al parco Europa: «Vengo sempre con uno dei miei due bimbi, l’altro ormai è grande. Un bel giorno sono arrivata e abbiamo trovato tutto transennato. Ora niente da dire sui lavori, è bene che mettano giochi nuovi, ma perché adesso? Come periodo non è certo l’ideale, possiamo solo sperare che si sbrighino>.

La situazione è la stessa ovunque, al parco del Sole in via Turati, al parco Matteotti in via Marconi, al parco Parodi a Sant’Andrea.Nicola de Pau è arrivato da Selargius con il suo bimbo, «Perché lì i giochi sono stati interdetti, ma non ci aspettavamo di trovare la stessa situazione anche a Quartu, dove ci sono tanti giardini. Sarebbe magari stato opportuno sostituirli a turno».

