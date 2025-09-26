I nuovi dazi di Trump: 100% sui farmaci 

Dazi al 100% sui farmaci di marca o brevettati dal 1° ottobre, con eccezione per le aziende che stanno costruendo uno stabilimento in America. Donald Trump alza l'asticella dello scontro commerciale globale e in parallelo annuncia tariffe al 50% su mobili da cucina e da bagno e al 25% sull'import di camion pesanti.

Per l'Europa il punto fermo resta però il tetto del 15% ai dazi dell'intesa Ue-Usa: una garanzia che Bruxelles chiama “polizza assicurativa" per proteggere gli operatori dell'Unione dal rischio che si introducano tariffe più alte.

L’annuncio

È lo stesso Trump a elencare sul social Truth il pacchetto di nuove misure, motivate con la necessità di «proteggere i nostri produttori e la sicurezza nazionale», denunciando un mercato americano «inondato» da importazioni di mobili e armadi. Per i farmaci, la Casa Bianca intende colpire i prodotti di marca o brevettati al 100%, salvo prevedere esenzioni per chi «stia costruendo» (in maiuscolo) stabilimenti di produzione negli Usa. Per ora si tratta solo di una mossa politica - un post di Trump - e non di un atto ufficiale. Potrebbe però anche essere la via scelta per blindare i dazi ricorrendo a motivazioni di sicurezza nazionale, potenzialmente più solida in tribunale: il timore sarebbe insomma quello di veder bocciate dalla Corte Suprema altre tariffe con diverse basi legali.

Il bersaglio

I farmaci restano intanto un bersaglio costante per il tycoon, tornato a scagliarsi di nuovo contro il paracetamolo invitando le donne incinte a non usarlo «se non assolutamente necessario» e a collegarlo all’autismo nei bambini (nesso contestato dalle autorità sanitarie europee). Tornando ai dazi, la risposta europea è netta. «Il limite tariffario globale del 15% per le esportazioni dell'Ue inserito nell'accordo quadro su prodotti farmaceutici, legname e semiconduttori rappresenta una polizza assicurativa che garantisce agli operatori economici Ue che non saranno applicate tariffe più elevate. L’Ue e gli Stati Uniti continuano a impegnarsi per attuare gli impegni assunti nella dichiarazione congiunta, esplorando ulteriori esenzioni e una cooperazione più ampia», ha affermato il portavoce della Commissione Ue Olof Gill.

RIPRODUZIONE RISERVATA