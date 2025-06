I nuovi cavalieri della Repubblica 

Il tricolore calato sulla Torre di Mariano dal nucleo speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco. È iniziata così in città la celebrazione per il 79esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Poco prima era stata deposta una corona di fiori davanti al Monumento dei Caduti, poi in piazza Roma l’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del prefetto di Oristano Salvatore Angieri. Si è andati avanti con la consegna delle onorificenze dell’ordine “al merito della Repubblica” conferiti a Andrea Chirizzi, comandante della Capitaneria di porto di Oristano; Samuele Cabizzosu, vice questore aggiunto e dirigente della Squadra mobile; Michele Chessa, vice questore aggiunto e capo di gabinetto. E ancora ai funzionari della prefettura di Oristano Pietrina Carta, Maria Pina Corona, Sandra Fenu e Anna Paola Sechi; Massimo Torrente, amministratore straordinario della Provincia dal 2015 al 2024 infine a Paolo Pradelli, imprenditore del settore alberghiero.

La cerimonia è stata accompagnata da momenti musicali con il coro interforze san Michele Arcangelo, la banda musicale Mariano Bartolucci di Cabras, il coro dei bambini della scuola primaria di via Bellini di Oristano, il musicista Nicola Piredda, l’Associazione culturale Launeddas del Sinis e il gruppo folk Città di Oristano.

