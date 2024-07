I nuovi capigruppo a Palazzo Bacaredda 

Lo dice continuamente ai suoi Massimo Zedda: bisogna “correre” perché c’è una partita di fondi da spendere subito per non perderli. E con agosto alle porte, il sindaco ha l’esigenza di definire i dossier più urgenti. Così anche i lavori del Consiglio vanno di corsa. Per domani alle 13 il presidente Marco Benucci ha convocato la conferenza dei capigruppo. Obiettivo: riunire l’aula già martedì o al massimo mercoledì. Difficile che possa essere giovedì, dal momento che Zedda ha convocato per quel giorno il Consiglio metropolitano. Sarà quella l’occasione in cui il nuovo sindaco nominerà il vicesindaco metropolitano e conferirà le deleghe ai consiglieri.

A palazzo Bacaredda vanno veloci anche le trattative dei partiti per le commissioni permanenti consiliari. Un “gioco” di incastri che vedrà le forze di maggioranza alla guida di undici commissione mentre alla minoranza spetterà Statuto e regolamenti. Quasi definito lo scacchiere dei capigruppo. Tra le forze di maggioranza: per i Progressisti sarà Alessio Alias, per il Pd Rita Polo, per Avs Andrea Scano, per i Cinquestelle Pino Calledda. Tra le forze di opposizione: Edoardo Tocco per FI, Pierluigi Mannino per FdI, Alessandra Zedda per la Lega, Raffaele Onnis per i Riformatori. Il gruppo misto sarà guidato da Giuseppe Farris. ( ma. mad. )

