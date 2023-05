I nuovi bus ecologici 

Presentati i nuovi autobus Karsan 100 per cento elettrici, che entrano a far parte del nuovo parco dei mezzi urbani della città di Alghero. Si tratta di quattro autobus urbani di proprietà dell’Arst, forniti dalla società turca Karsan, progettati per garantire il massimo comfort dei passeggeri e del personale conducente dell’azienda.

I mezzi erano in mostra oggi nel piazzale de Lo Quarter in occasione di un incontro a cui ha preso parte anche l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

La mobilità urbana nella città catalana compie in questo modo un groso alto di qualità, nella speranza che l’intero comparto possa essere ammodernato con nuovi mezzi a basso impatto ambientale.

