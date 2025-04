I nuovi assessori sono Murgia e Perria 

La sindaca di Elmas Maria Laura Orrù ha nominato i due nuovi componenti della Giunta che vanno a sostituire i dimissionari (dallo scorso 24 marzo) Giacomo Carta (già vicesindaco ed ex assessore all’Urbanistica) e Fabiola Nucifora (ex assessora alla Pubblica istruzione). I nuovi assessori sono Andrea Murgia, studente di Architettura al quale è stata affidata la delega ad Attività produttive, transizione digitale e politiche giovanili, e Giuseppe Perria, professionista della sanità delegato all’assessorato alla Cultura, spettacolo e istruzione. «Credo fermamente - ha dichiarato la sindaca Maria Laura Orrù - che i giovani siano il futuro del nostro territorio. È fondamentale investire in una nuova classe dirigente che possa portare idee fresche e innovative».

La sindaca terrà per sé le deleghe alla Partecipazione e programmazione strategica nonché quella all’Urbanistica. Alle deleghe di tre assessore già in carica vanno ad aggiungersi Manutenzioni e Polizia locale (Alessandra Nurchi), Pari opportunità (Paola Cucca) e Patrimonio (Roberta Kappler). «Ho lavorato per costruire un percorso di unità politica e impegno condiviso - ha concluso Orrù - cercando di superare le criticità interne sollevate dagli esponenti del Pd. Si è proposta la sottoscrizione di un documento unitario di fine mandato e rilancio per la prossima consiliatura, reintegrando in Giunta i membri che il Pd di Elmas avesse voluto proporre. Tuttavia il partito ha deciso di non impegnarsi direttamente, assicurando comunque il supporto all’interno della maggioranza». (sa. sa.)

