I nuovi appetiti internazionali nel mare del nord Sardegna: offshore da 33 aerogeneratori  

Trentatré pale galleggianti, con un diametro di 270 metri su una torre a un livello medio dalla superficie di 165 metri, distribuite su 2.579.910 metri quadrati d'acqua, una potenza di 462 megawatt e la possibilità di soddisfare le esigenze energetiche di 600 mila famiglie: quasi tutte quelle della Sardegna. Sono numeri giganteschi quelli dell'impianto eolico offshore che la società Nurax Wind Power vuole piazzare a 35 chilometri dalla costa nord orientale della Sardegna, in linea con Capo Ferro e Caprera. Non si vedranno, assicurano i progettisti. Poi nei render con le simulazioni i rotori sono visibili dalla costa e viene anche quantificato il “costo” per il paesaggio: circa 5 milioni di euro. Anche se, viene specificato, sarebbe una somma sovrastimata.

La ripartenza

Un procedimento complesso, quello appena riattivato davanti al Ministero dell'Ambiente e della Transizione energetica con lo scopo di ottenere le autorizzazioni. L'istanza al Mase era stata presentata a maggio del 2022. In contemporanea era stata depositata la richiesta per la concessione demaniale marittima trentennale. Il primo iter è passato attraverso una procedura di Scoping, che serve per definire il dettaglio delle richieste per la Via (valutazione di impatto ambientale): il Ministero si è espresso a novembre del 2022, imponendo una lunga serie di dettagli che dovevano essere contenuti nel progetto. Ed ecco che a luglio è partita la seconda fase del procedimento, con quasi duemila pagine da analizzare rese pubbliche solo nei giorni scorsi, dopo la verifica amministrativa. La concessione demaniale è invece congelata: si attendono le linee guida per l'applicazione della nuova normativa sugli impianti offhore introdotta dal decreto Draghi.

La società

Dietro la Nurax Wind Power, Srl con sede a Milano, ci sono colossi dell'economia e dell'energia. Che hanno anche altri interessi in Sardegna. Nulla di nascosto, è tutto nelle carte. Il progetto viene da una joint venture tra Copenhagen Infrastructure Partners (Cip), società di investimenti danese specializzata nelle rinnovabili con interessi in tutto il mondo, e Green It, che a sua volta è il risultato di una partnership: è partecipata da Eni Plenitude (51%) e Cassa Depositi e Prestiti (49%). Quest'ultima, principale istituzione finanziaria dello Stato, interviene nel progetto attraverso Cdp Equity, una sua holding che opera per «rafforzare gli asset industriali fondamentali per l’Italia», come scritto nella presentazione.

Altri interessi

Non solo a nord est. La stessa compagine ha in piedi un altro procedimento, quello per il parco offshore Ichnusa Wind Power: 42 torri eoliche da installare al largo della Sardegna sud occidentale, davanti a Nebida e Buggerru. Ma le pale nel loro arco sono anche altre: vorrebbero realizzare un parco galleggiante nel Canale di Sicilia (della società 7Seas Med), al largo delle coste di Civitavecchia (società Tyrrhenian Wind Energy S.r.l.) e nella porzione nord-occidentale del Mar Tirreno (della società Poseidon Wind Energy). Per un totale di 2700 Megawatt.

Dialogo

La mole di documenti è sterminata: nel dettaglio vengono studiati l'impatto visivo, quello sulle rotte delle navi (si dichiara l'influenza solo su quelle dei cargo), la compatibilità con l'ecosistema marino e con l'avifauna. Poi c'è anche un capitolo sul “Dialogo con le comunità locali”. Sono poche righe. Del progetto, in presenza, si è parlato solo tre volte: una con la comunità scientifica dell'Università di Cagliari, un'altra durante un convegno di Legambiente nella facoltà di Architettura, sempre a Cagliari. E infine in un liceo, su richiesta dei Lions. Stavotla ad Alghero.

