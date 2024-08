I nuovi alberelli stanno cadendo 

I residenti lo avevano detto fin dall’inizio: le piantine sistemate in piazza Santa Maria potevano essere utilizzate soltanto per fare il fuoco. E infatti, morte e rinsecchite, ieri hanno cominciato a crollare. È bastato un po’ di vento per farle accartocciare a terra, palo di sostegno compreso.

«Ho trovato la piantina riversa a terra e ho avvisato la Polizia locale perché creava anche un intralcio», dice un residente Natale Todde. «Adesso dovranno venire a raccoglierla e a portarla via. E speriamo che tolgano presto anche tutte le altre perché è davvero ridicolo che queste piante rinsecchite restino nella piazza».

E pensare che erano state sistemate proprio con l’intento di abbellire lo spazio. Si aspettava che fiorissero invece «di fiore non se n’è mai visto uno», aggiunge Todde, «ed era logico dal momento che sono state piantate già morte. Non si capisce perché abbiano fatto una cosa del genere». Tra l’altro per fare spazio alle piante secche erano state eliminate le altre, una sorta di aranci che comunque, come avevano detto i residenti, erano sempre meglio di queste. Discorso diverso invece in altre strade come via Marconi dove le nuove piantine non sono ancora cresciute ma per lo meno sono verdi.

RIPRODUZIONE RISERVATA