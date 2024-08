I numeri d’oro del Redentore 

La voce è distesa, tipica di chi sa di aver portato a casa il risultato. Oltretutto, senza intoppi organizzativi e con le polemiche ridotte al minimo. «Siamo soddisfatti perché abbiamo fatto il massimo», ammette con orgoglio Giovanni Pirisi, commissario del Comune di Nuoro, dopo il fine settimana della 124esima festa del Redentore. «Abbiamo avuto l’onere di organizzare due grossi eventi come Europeade e Redentore, l’uno appresso all’altro». Undicimila presenze per la sfilata degli abiti tradizionali, novemila il sabato per le maschere tipiche, oltre duemila per il festival del folclore. «C’è stato un buon movimento, forse un leggero calo di presenze rispetto a un anno fa. Il caldo credo che abbia influito».

Città in festa

L’accostamento turismo e tradizioni ha funzionato anche stavolta. La città ha risposto, ha offerto il suo lato migliore. Ha accolto, ha mostrato efficienza organizzativa. E alla luce dei tempi ristretti, dopo un’Europeade complessa e dispendiosa, la buona riuscita del secondo “appuntamento” non era affatto scontata. «Il flusso di turisti c’è stato. Sono state giornate per noi estremamente positive, perché abbiamo mostrato la nostra triplice offerta, il nostro polo museale», dichiara Stefano Lavra, presidente dell’Istituto superiore regionale etnografico. «Il Redentore rappresenta sempre un’occasione unica, perché i visitatori riescono ad approfondire la nostra storia. Osservano con grande interesse la sfilata degli abiti tradizionali la domenica, poi ne approfittano per ammirare le nostre strutture museali. Da Casa Deledda all’Etnografico, passando per il museo della Ceramica, abbiamo fatto registrare ottimi numeri. Ecco, servirebbero più eventi di questo tipo. Nuoro ha bisogno di essere “ravvivata”: merita di diventare sempre più una città turistica, perché le potenzialità ci sono». Concetti chiari e analoghi risultati anche in via Satta, tra le sale del Man. Il museo d’arte contemporanea ha conquistato i presenti con Diorama. Tra narrazioni e visioni suggestive, in grado di riscrivere e ripensare il legame tra l’uomo e la natura.

Affari

Una buona edizione, ma non certo da record. La 124esima festa del Redentore può essere sintetizzata così, perlomeno se il punto di vista è quello dei gestori di bar e ristoranti. I guadagni ci sono stati, la boccata d’ossigeno è arrivata. Certo, il confronto con un passato dai grandi numeri emerge sempre e lascia un pizzico di amarezza. «Nel mio locale le cose sono andate peggio rispetto a un anno fa», sentenzia Pasqualino Apuzzo, gestore del Bar Nuovo, in pieno Corso Garibaldi. «La gente c’era, abbiamo lavorato, ma la speranza era di fare molto di più. Se guardo l’incasso, e lo confronto con quello del 2023, è stato nettamente più basso sia la domenica per la sfilata degli abiti sia il sabato per quella delle maschere tipiche». Sull’evento legato al carnevale estivo, Apuzzo non si nasconde: «Sabato sera sono mancati i gruppi principali, questo ha senz’altro inciso. È innegabile che le maschere di Mamoiada, Orotelli e Ottana sono quelle che esercitano il richiamo maggiore. La loro assenza ha pesato».

Strada tracciata

«Queste manifestazioni permettono alla città di respirare un’aria diversa», ammette Ivan Deriu, della Federazione pubblici esercizi di Confcommercio. Intanto, occhi puntati alla mattinata di giovedì quando si rinnoverà l’appuntamento religioso della festa del Redentore. Il pellegrinaggio dal cuore di Nuoro avrà inizio come sempre alle 6. Alle 11, invece, la messa sull’Ortobene con il vescovo Antonello Mura.

Gianfranco Locci

RIPRODUZIONE RISERVATA