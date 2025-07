I numeri d’oro del Consorzio 

Il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale chiude il mandato di Ambrogio Guiso con risultati rilevanti tra cui l'azzeramento delle bollette per i consorziati della bassa Gallura colpiti dalla prolungata siccità. Il Consorzio infatti ha un tributo consortile, per ettaro, tra i più bassi d’Italia, ed è riuscito con impegno a evitare di far pagare ai consorziati serviti dall’invaso di Maccheronis le quote del 2024. «Il mandato è stato segnato da importanti ripartenze – commenta Guiso - come quella della diga di Cumbidanovu che dovrà dare risposte in un territorio che aspetta questa opera da troppo tempo. Il mandato è stato segnato anche dalla proposta di attuazione di un progetto che giace nei cassetti della Regione, la diga di Abba Luchente».

Interventi

Sono in corso inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria del canale che consente l’alimentazione, attraverso le acque prelevate dall’invaso di Benzone, del serbatoio di Saruxi, in territorio di Sedilo-Ottana, e da lì del comprensorio della Media Valle del Tirso. Procede spedito il progetto per l’utilizzo delle acque reflue di Su Tuvu, che risponde anche alle azioni strategiche per una gestione sostenibile delle risorse idriche. È di oltre 210 milioni di euro invece il conto patrimoniale attivo per il 2024. «Tranquillità finanziaria che si accompagna alla tranquillità idrica – dice il direttore generale Sebastiano Bussalai - Il serbatoio di Maccheronis, grazie alle piogge abbondanti di quest’inverno, contiene oggi oltre il 60 per cento della risorsa idrica potenzialmente invasabile, un volume idrico che consentirà di terminare l'anno senza particolari problemi». In futuro sono previsti dei lavori di rialzo appaltati da Enas, per cui la capacità del serbatoio verrà incrementata di circa 6 milioni di metri cubi, per un volume complessivo di quasi 30 milioni di metri cubi. «Altra opera importante è quella del comparto irriguo di Orosei – aggiunge Michele Ena, del cda – a favore di circa 300 ettari. Essenziale anche la collaborazione con i Comuni, la Provincia, la protezione civile per Bitti, post alluvione». «Una collaborazione che si è concretizzata con l’istituzione del servizio di piena, dove il consorzio – spiega Lucio Carta, altro componente del cda – dopo aver rafforzato la sua struttura con più personale, ha stipulato convenzioni con diversi enti per la pulizia dei fiumi e permettere una migliore salvaguardia del territorio». (g. pit.)

