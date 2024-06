I numeri dei partiti nell’Isola: l’inseguimento tra schieramenti dalle Regionali all’election day  

Da febbraio a giugno. Dalle Regionali alle Europee passando per le Comunali. Quattro mesi di campagne elettorali e voti che in Sardegna consegnano da un lato un Campo largo in buona salute (sebbene con distinguo) e dall’altro un centrodestra piuttosto malmesso. Per i partiti, successi e débâcle alternati, si ricava dai numeri del consenso.

Testa a testa

Nell’Isola, sembra viaggiare sulle montagne russe il duello tra FdI e Pd. Alle Regionali del 25 febbraio il partito di Giorgia Meloni è stato sconfitto due volte: ha chiuso al 13,6 per cento (contro il 13,8 dei democratici) e perso la sfida di coalizione per la presidenza. Alle Europee dell’8 e 9 giugno, a dispetto del trend nazionale, 24,8 per FdI, 24,2 per il Pd: uno scarto di appena 0,6 punti base. Poi il Partito democratico ha allungato il passo alle Comunali (prendendo a riferimento le prime due città sarde): a Cagliari, dem a 15,76 per cento, Fratelli d’Italia al 10,27; a Sassari, Pd al 20,5 contro il 6 dei meloniani.

Le alleanze dem

Declinando il sèguito elettorale dei democratici con il verbo del Campo largo, sembra che l’alleanza a trazione Pd-M5S avvantaggi maggiormente i dem. Infatti: alle Regionali, Todde è sì stata un plusvalore (334mila voti “personali” contro 291mila delle liste), ma il gradimento della governatrice non si sposta sul movimento. Alle Regionali, Cinque Stelle al 7,8 contro il 13,8 del Pd. Ancora: Todde ha contribuito a frenare la caduta di M5S alle Europee: in Sardegna consenso al 16,90 contro il 9,99 di media nazionale. Ma alle Comunali non è successo lo stesso: a Cagliari i Cinque Stelle sono arrivati quinti: 5,56, battuti da Pd, Progressisti, Avs e Sinistra futura; quarti a Sassari, con il 6,4, superati sempre da Pd e Avs, ma anche da Futuro Comune, la civica del neosindaco Giuseppe Mascia. In chiave locale, malgrado le iniziali intenzioni, non è mai stata trasferita l’esperienza di “Uniti per Todde”, la civica della presidente rimasta un’avventura politica a misura di Regionali.

Galassia ex Sel

Nell’Isola, l’alleanza Verdi-Sinistra italiana (dopo il debutto alle Politiche 2022) si è consolidata con le Regionali, quando prese il 4,7. Alle Europee della settimana scorsa si è parlato di un effetto Salis, la docente reclusa a Budapest che è stata la più votata nel collegio delle Isole: il partito di Bonelli e Fratoianni ha chiuso al 10,05, quarto partito regionale, dopo FdI, Pd e M5S. Ma Avs è andata bene anche alle Comunali: 6,7 Cagliari, malgrado nel capoluogo un pezzo di alleanza sia dentro i Progressisti di Massimo Zedda; 8 per cento raccolto a Sassari. E a proposito di Progressisti: nel capoluogo il partito di Zedda ha preso il 14,73 per cento, “combattendo” ad armi pari con il Pd (15,76). Ma fuori da Cagliari e dalla Regione, sembrano subire l’avanzata di Avs e il successo di Sinistra futura, che ha tre scranni nel Consiglio della Sardegna e il 3 per cento come i Progressisti più il 5,58 a Cagliari. Si aggiunga Orizzonte Comune: ugualmente al 3 in Regione, al 3,4 a Sassari e al 3,64 alle Amministrative del capoluogo.

L’altro fronte

Sino a febbraio, la crisi del centrodestra sembrava una questione di leadership. Prima Christian Solinas esautorato dai suoi stessi alleati e sostituito con Paolo Truzzu; quindi la punizione che Cagliari ha inflitto all’ex sindaco, contribuendo in maniera determinante alla sua sconfitta alle Regionali: Truzzu al 34,6 per cento, Todde al 53. Una differenza di 13mila voti. Da quelle due mosse è crollato tutto. La mancata ricandidatura di Solinas ha dato la stura a risse interne e ripicche.

I motivi del crollo

Gli effetti delle divisioni hanno raggiunto l’apice alle Comunali: a Cagliari, Psd’Az scivolato al 2,3 per cento (era al 9,60 nel 2019); a Sassari il candidato di bandiera, il rettore Gavino Mariotti, al 16,2 (Mascia del Campo largo ha vinto col primo turno con il 51,08). A Cagliari i partiti del centrodestra hanno perso quasi tutti qualcosa (chi più, chi meno): FdI da 11,69 a 10,27; Lega da 5,44 a 4,69 (in alleanza con l’Udc che nel 2019 prese da solo il 3,07). Riformatori da 7,98 a 5,72; Forza Italia da 5,29 a 5,13. Per Sardegna al Centro venti20 il 4,24, ma con l’aggiunta del pezzo “al Centro” (da sola nel 2019 prese il 3,10). Insomma, piccoli segni di una grande crisi che ha smesso di portare vittorie (per ora).

