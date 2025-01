I numeri da record dei musei 

Il 2024 anno da record per i musei di Nuoro e provincia. Presenze più che raddoppiate in numerose realtà, complici gli eventi e le iniziative. Nuoro, Orani, Lula, Mamoiada, Olzai e Ottana (per citarne alcuni) hanno ampiamente superato le migliaia di visite con dati in aumento e prospettive ottime per il 2025. I fruitori, sardi e non, hanno apprezzato in modo particolare le mostre temporanee proposte, le aperture al pubblico in più occasioni, i Festival e le Biennali.

Cifre da capogiro

A Nuoro numeri da capogiro: dall'Isre con 57mila ingressi (di cui 33mila al museo del Costume, a seguire museo Deleddiano e museo della Ceramica), il Man con 39mila, Spazio Ilisso con 20mila e l'archeologico con oltre 3mila biglietti staccati. «Il museo, per il secondo anno consecutivo ha superato i 3mila visitatori - dice il direttore dell'archeologico G. Asproni, Antonio Cosseddu - L'organizzazione di una piccola esposizione temporanea ci ha permesso di registrare a novembre il mese in assoluto con più visitatori degli ultimi due anni (569 ingressi, dato superiore anche ai mesi estivi). Il fatto che questo sia accaduto proprio durante la bassa stagione ci fa piacere perché significa che siamo riusciti ad intercettare la comunità locale». Per i musei che fanno capo all'Isre, il presidente Stefano Lavra afferma: «Un buon risultato, visto che venivamo da un 2023 strepitoso con il 20 per cento di aumento rispetto al 2022». In Provincia, al museo Nivola di Orani è un susseguirsi di successi, al di là dell'alto numero di visitatori.

Il richiamo dell’arte

«Un anno favoloso. Siamo riusciti a organizzare mostre molto importanti a livello nazionale e attività collaterali come il festival Here I stay o quello dell'illustrazione - afferma il direttore Luca Cheri - Oltre a questo abbiamo ottenuto numerosi riconoscimenti e organizzato mostre anche in collaborazione con la Fondazione Mont'e Prama con un'esposizione in due sedi (Orani e Cabras) o il Padiglione Tavolara a Sassari. Non meno importante l'esposizione di Costantino Nivola alla Biennale di Venezia, che ci ha dato enorme soddisfazione». Al MacLula boom di interesse per le mostre proposte: «È nel nostro intento - dice il presidente del Mac, Domenico Fumagalli - Un richiamo di bellezza e di arte in piccole realtà come Lula». Al Mat di Ottana bilancio positivo anche grazie a eventi di forte richiamo come il recente Festival letterario. «Siamo riusciti a rafforzare le visite guidate alla chiesa San Nicola - dice Elisa Niola del Mat di Ottana -. Siamo riusciti finalmente, grazie al supporto di don Pietro Borrotzu, a offrire le visite guidate. È il secondo anno che abbiamo l'apertura continuativa e la situazione è migliorata. Abbiamo inoltre prorogato la mostra temporanea in corso».