I nove cuccioli abbandonati trovano casa a Tortolì 

I nove cuccioli ritrovati nell’area pic-nic di Coa ’e Monte dai carabinieri di Villagrande su segnalazione di un cittadino hanno trovato alloggio. All’annuncio della amministrazione comunale di Villagrande, che ha messo sul piatto 900 euro per l’affidamento bimestrale, ha risposto la cooperativa sociale Rock&Dog di Ilbono che gestisce il canile comunale di Tortolì.

Si chiude così la vicenda salita alle cronache nelle scorse settimane, quando i cagnolini, abbandonati vicino alle sorgenti, erano stati salvati da una persona che aveva chiamato i militari dell’Arma. In Comune il sindaco Alessio Seoni e il personale degli uffici si erano ritrovati a gestire l’inconsueta situazione, tanto che nei giorni successivi i cuccioli erano stati accolti in un magazzino di proprietà dell’ente e accuditi dal personale.

La faccenda è finita sul tavolo della Giunta di Alessio Seoni che, da anni, è in prima linea contro il fenomeno dell’abbandono selvaggio di animali e porta avanti la lotta contro il randagismo. L’esecutivo ha poi incaricato il personale della Polizia locale di individuare un’associazione per la protezione degli animali iscritta al registro del volontariato. Si è fatta avanti la cooperativa di Ilbono che sta accudendo i cagnolini nel canile di Tortolì, in forza a un affidamento fino al 16 marzo suscettibile di proroga. Le associazioni animaliste e le amministrazioni comunali che devono fronteggiare costi esorbitanti per affrontare il fenomeno del randagismo rinnovano l’appello a non abbandonare i cani.