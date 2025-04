«I nostri stagni stanno morendo» 

Striscioni, megafoni e tanta rabbia. È tutto ciò che domani mattina approderà in via Emanuele Pessagno a Cagliari, dove si trova la sede dell’assessorato all’Agricoltura e quella della Difesa dell’ambiente.

La protesta

I pescatori dei compendi ittici dell’Oristanese riscendono in piazza per sollecitare l’inizio dei lavori di manutenzione straordinaria degli stagni. In particolare il dragaggio dei canali per ripristinare l’ossigenazione delle acque senza la quale, con l'innalzamento delle temperature, ci saranno gravi danni ambientali e alle casse dei Consorzi. Gli interventi sarebbero dovuti partiti questo mese, così come promesso dalla Regione tempo fa, ancora però non si è visto un operaio. Eppure i soldi ci sono, 10 milioni di euro, ed è pronto anche il Consorzio di bonifica, ente al quale la Regione ha affidato il dragaggio dei canali.

I pescatori

«Erano solo chiacchiere, oramai è chiaro - dice Antonello Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì e portavoce dei colleghi di Cabras, Arborea, San Vero e Santa Giusta - Promesse mai mantenute da parte di tutti, politici e presidente della Regione, Alessandra Todde. Questa volta però non sarà una semplice manifestazione, resteremo in strada ad oltranza fin quando non verrà messo nero su bianco l’avvio dell’intervento. Con l’innalzamento delle temperature una moria di pesci e molluschi è sicura. E quel giorno presenteremo una denuncia in Procura per disastro ambientale e danno patrimoniale alle famiglie».

Gli annunci

Il 19 dicembre i pescatori hanno protestato in viale Trento, a Cagliari. Pochi giorni dopo gli operatori, assieme a diversi sindaci, sono stati accolti dalla presidente Todde. «Ci impegniamo a identificare e condividere le priorità da affrontare per non farci trovare impreparati davanti alle probabili criticità idriche che potrebbero insorgere già a maggio», aveva dichiarato la presidente. Il 4 aprile, durante un’altra riunione per fronteggiare la grave criticità ambientale, la Regione aveva annunciato l’attuazione di misure urgenti e straordinarie, e cioè l’apertura controllata di un varco nei canali a bocca di mare, con l’obiettivo di ripristinare il ricambio idrico e migliorare l’ossigenazione nelle aree stagnanti. Per i pescatori sembrava l'inizio di una nuova era. Ancora però è tutto sulla carta.

RIPRODUZIONE RISERVATA