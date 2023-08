I nostri sogni vanno a tempo  di duru duru  

Cantare il futuro della tradizione. Nel cuore dell’Isola i bimbi respirano musica nelle ninna nanne, camminano a tempo di duru duru, intrisi di note. Nel tempo il gioco consapevole diventa arte. Frammenti da Sònala, un festival che non c’era, giunto alla seconda edizione. Ovodda ha braccia accoglienti, estro e poesia. Sònala è un imperativo di musica, arte, incontro, comunità, festa.

Confronto

Paolo Fresu, Salvatore Niffoi, Pierpaolo Vacca, Rossella Faa sono alcuni degli gli artisti. Intorno a loro un paese scandisce il tempo immobile. «Il Sònala è un festival di nuova generazione», spiega il presidente dell'associazione Fabio Calzia, «è una sfida nell’affrontare argomenti complessi, come possono essere la musica improvvisata o il futuro delle tradizioni, mettendoli in un contesto in cui c’è uno spazio sociale in cui ci si confronta con persone di tutte le età dai bambini fino ad arrivare a un pubblico più adulto, vivendo il Sonala sia nel contesto paesano sia nell’agro della chiesa di San Pietro». Si parte oggi alle 17 con “Sonala Lab” nei locali dell’ex scuola elementare, un workshop musicale per i bimbi dai 6 ai 10 anni con Antonella Sedda, cantante lirica e Fabio Calzia, musicologo. All’inaugurazione della mostra Dodici graffi di Roberto Ziranu seguirà il set de “Sa Pianola Trio” con Marco Bande (tastiera e organetto), Fabio Calzia (chitarra) e Mauro Conti (batteria). Alle ore 23 Tzilleri Night al Bar Jjui di Stefano Soru. Sul palco Marco Pizzardo (chitarra e voce) e Andrea Scanu (violino). Special guest il cantautore ovoddese Fabio Sedda.

Santu Predu

Domani gli appuntamenti del festival si terranno nel villaggio medioevale di San Pietro. Alle 17.30 si comincia con “A chiacchiera in Santu Predu”. Lo scrittore di Orani Salvatore Niffoi dialogherà con i musicisti di Tango Macondo: Paolo Fresu, Pierpaolo Vacca, Daniele di Bonaventura, moderati da Liborio Vacca. Il richiamo identitario di Niffoi si riflette in Tango Macondo, spettacolo ispirato al suo libro "Il Venditore di Metafore". Dalle 18 il suono magico di Paolo Fresu, accompagnato dall'organetto di Pierpaolo Vacca e il bandoneon di Daniele di Bonaventura. Alle 22 lo spettacolo “Paraulas”, con Rossella Faa e Elisa Nocita (voci), con Sebastiano Dessanay (contrabbasso), Giacomo Deiana (chitarra), Emanuele Primavera (batteria). Alle 23.30 chiude il Duo Barracca, Enrico Mantovani e Giuseppe Muggianu. Non fatevelo raccontare.

