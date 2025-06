«I nostri sogni oltre la sofferenza mentale» 

Marco sogna un terreno in campagna, da coltivare guardando il cielo azzurro. Andrea ha la scrittura per amica, libera da quella mente un torrente in piena di parole. E Silvia si scioglie dalle catene dell’ansia, per ballare.

Oltre lo stigma

Domenica sera i cancelli del centro di riabilitazione mentale “Paracelso” a Sestu, il più grande dell’Isola, si sono aperti per una festa tra musica e divertimento, ma anche per rimuovere uno degli stigmi più grandi, quello sulla salute mentale. «Lo scopo di queste serate», racconta il medico Franco Trincas, che in tanti conoscono come Chicchi, «è la socialità, un passo nel cammino della riabilitazione. Noi facciamo terapie, valutiamo le abilità comportamentali, sociali, perché il fine resta quello del reinserimento». Ed è proprio la libertà il punto che ritorna nei discorsi dei tanti ospiti del Centro. Ciascuno di loro, citato con un nome di fantasia, vive un’esistenza protetta ma controllata. Spesso un passato difficile, ma senza rinunciare a guardare al domani.

Sogni e speranze

«Ho sempre avuto una salute di ferro, tanto da non accorgermi di quando ho iniziato a star male, ma ora voglio studiare per diventare medico», dice Francesca. «Ho avuto problemi col gioco d’azzardo, ma sto riprendendo la mia vita in mano», continua Luca. Su un tavolo, alcune delle creazioni di Giuseppe, che compone pezzi di argento e altri materiali per creare gioielli: «Mi fa sentire bene, mi sento connesso con l’umanità, ricco di bontà, in futuro vorrei fare il gemmologo». Per Andrea invece la passione è la scrittura: «La mia biografia e quella della società, scrivo per lasciare un ricordo di me, parlo della povertà, della pace. Vorrei anche fare un libro per bambini, ispirarmi al Piccolo Principe».

La festa

Ad animare la serata la maestra di ballo Cristina Cocco, col dj Gianni Corpino: «Un’esperienza bellissima», racconta lei, «è stato un successo grande per tutti». Non sono mancati infatti i visitatori dall’esterno, sia tra i parenti o amici degli ospiti, sia curiosi, sia allievi di Cocco: «Organizziamo spesso questo tipo di eventi», spiega la dirigente Alida Trullu, «uscire dalla routine, aprirsi all’altro, è importante per i nostri ospiti, ma anche per chiunque. Abbiamo già invitato anche dei cantanti del Lirico». Aperto nel 2023, il centro Paracelso è una struttura gestita dall'amministratore delegato Marco Isola, e convenzionata con la Regione; al momento accoglie una quindicina di persone. C’è anche chi può uscire, chi resta mesi, chi molto meno. Un approccio diverso per ciascuno.

