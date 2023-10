I nostri “Navigantes”  invadono con gioia le vie di Barcellona 

Una invasione festosa, colorata e musicale. Le ramblas di Barcellona hanno accolto lunedì la grande parata delle tradizioni identitarie della Sardegna: gruppi folk e artisti per un totale di 500 persone in rappresentanza di 70 centri isolani. Insomma, è stato un successo “Navigantes - La nave dell’identità”, il progetto ideato e realizzato dalla Fondazione Maria Carta col sostegno della Regione Sardegna e la partecipazione del Comune di Alghero e della Delegazione del Governo (Generalitat ) della Catalogna in Italia.

La parata è stata aperta dalla maschera tipica locale, Capgròs, insieme alla Banda musicale Dalerci di Alghero, città legata anche linguisticamente alla Catalogna. Hanno partecipato quattro sindaci in fascia tricolore: Mario Conoci (Alghero), Giovanni Porcheddu (Siligo), Gianni Addis (Tempio) e Daniele Arca (Bultei). Presente anche l’Associazione dei sardi in Catalogna e i rappresentanti dei Circoli dei sardi in Spagna.Nel corso della giornata anche gli incontri istituzionali. Al mattino la Fondazione Maria Carta è stata accolta nella Casa de la Sardana, sede di Adifolk (Associazione per la diffusione della cultura popolare catalana nel mondo) rafforzando la collaborazione. (g. m.)

