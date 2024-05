«I nostri mulini, unici in Europa» 

Salto indietro nel tempo alla scoperta degli antichi mulini, accompagnati dal rumore dell’acqua. Testimonianze che legano Samugheo alle sue tradizioni, come quella della panificazione. La cittadina del Mandrolisai infatti, lungo il rio Acoro, ha la fortuna di vedere conservati tre mulini ad acqua e una gualchiera.

La storia

Il 66enne Peppino Cossu, dopo gli anni trascorsi a Milano per lavoro, è rientrato nella sua Samugheo realizzando uno dei suoi sogni: acquistare un mulino, anzi due. «Quando lavoravo a Milano ho visto il restauro del Cenacolo e lì è scattato qualcosa. In Sardegna abbiamo tanti beni che meritano tutela e attenzione. Così, quando si è presentata l’opportunità, nel 1990 ho acquistato i mulini che nell'ultimo secolo appartenevano alla famiglia Fais. Sono stati tenuti in funzione sino al 1980 e, dalle ricerche che ho portato avanti, potrebbero risalire al 1669 o al 1777».

«Un dovere morale»

Opere realizzate in pietra, fango e fibre vegetali. «Vengono a vederli ingegneri e universitari e tutti rimangono sbalorditi: è un pezzo unico a livello europeo - prosegue Cossu - Averne cura è un dovere morale: significa trasmettere la nostra storia, le nostre tradizioni alle generazioni future. Per questo li metto a disposizione di eventi, incontri con le scolaresche. Uno straniero mi ha offerto un assegno in bianco: non li venderei per niente al mondo. Arrivano tante persone e ogni volta racconto la progettazione, i calcoli per la spinta dell’acqua: un ingegno immenso considerato che parliamo di secoli fa».

Il restauro

L’altro mulino, di fine Settecento, apparteneva al bisnonno di Raimondo Olla, oggi 80enne. «L’ho conosciuto in funzione sino agli anni Cinquanta. Noi l’abbiamo restaurato negli anni Ottanta e quando possiamo ci mettiamo a disposizione per farlo visitare. Cinque anni fa sono venuti studenti: abbiamo portato il grano per macinarlo ma poi da allora non più perché sono arrivati i topi».

L’evento

I mulini Is Tirizzas e Giobbe, nel fine settimana, saranno protagonisti delle iniziative in occasione delle Giornate dei Mulini, organizzate dall’associazione italiana Amici dei mulini storici. «Si tratta di un patrimonio di inestimabile valore, fortemente legato al territorio, alla sua economia e alla sua storia, che il Comune intende valorizzare e far conoscere – spiega l’assessora alla Cultura, Elisabetta Sanna – L’eccezionalità della rete dei nostri mulini sta nel fatto che sono stati riconosciuti nel loro valore culturale dai proprietari, i quali li hanno curati preservandoli dall’oblio e dai crolli». Con un percorso di trekking curato dall’associazione Samugheo trekking e con il supporto dei barracelli domani si potranno visitare (partenza alle 9 da Pont’Ecciu). Alle 19 verrà presentato a Casa Serra il libro “Le dighe del Tirso, 1924-2024” di Antonello Piras e del gruppo Die po die.

