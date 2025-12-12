«I nostri mezzi fermi perché manca la sigla della nuova Provincia» 

«Vergognoso: hanno partorito la Provincia e si sono dimenticati della sigla obbligatoria per il rilascio della licenza a circolare con i camion appena acquistati». È la protesta di una ventina di imprenditori del Medio Campidano costretti a tenere fermi nei magazzini i mezzi con massa complessiva superiore alle 6 tonnellate. L’iter per l’immatricolazione è bloccato a Sanluri, nelle sede della Provincia. A farsi portavoce del malumore è Simonetta Serci di Guspini: «La sopportazione ha un limite, ora abbiamo deciso di rivolgerci ad un avvocato per la richiesta dei danni».

La sigla

Dal 1 giugno, nascita della Provincia del Medio Campidano e soppressione del Sud Sardegna, per i trasportatori di materiali in conto proprio è iniziato un percorso ad ostacoli. Tutta colpa del cambio di sigla da SU (Sud Sardegna) a SV (Sanluri-Villacidro). Il presidente, Giuseppe De Fanti, commenta: «Si tratta di una questione che investe tutte le nuove Province. Siamo in attesa della sigla che viene decisa e assegnata ufficialmente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto». Coinvolto il parlamentare di Arbus, Gianni Lampis, dice: «Ho rappresentato al Ministero il problema. Le sigle delle province sono inserite in un provvedimento normativo. Lavoriamo a un testo che il prima possibile contiamo di approvare».

Gli imprenditori

Nicola Deidda di Villacidro racconta: «Per necessità di lavoro ho acquistato due nuovi mezzi, un investimento da quasi 500mila euro. Ancora non posso utilizzarli, manca la licenza della Provincia. Nell’attesa ho dovuto noleggiare dei camion. Un costo eccessivo per un mancato foglio di carta, manco dovessero costruire un grattacielo». Giuseppe Garau di Guspini: «Oltre al danno la beffa, sperando che si risolva al più presto l’intoppo, saremo costretti comunque a ripresentare una pila di documenti, quelli di sei mesi fa non sono più idonei per poter verificare cosa trasportiamo. Lavoriamo per le negligenze di chi dovrebbe venirci incontro». Così per il collega Maurizio Serra: «Trasporto animali, contavo di farlo con un mezzo nuovo, acquistato con sacrifici. La mancanza di due sillabe SV su un foglio di carta me lo impediscono. Eppure siamo nell’era digitale». La compaesana Serci è molto adirata. «Come si fa - incalza - a far finta che nulla succeda. Ho comprato un mezzo presso una concessionaria di Cagliari, stando alle previsioni sarebbe stato pronto fra aprile-maggio. Siamo a dicembre, ancora è parcheggiato lì. Intanto pago le rate. Inammissibile. Chiediamo giustizia». Enrico Congiu di Arbus: «Non trovo parole per descrivere un disservizio grave, un danno ai lavoratori. Neppure Natale mi porta in dono la licenza a circolare col nuovo camion. Quello che più lascia l’amaro in bocca è che non si tratta di un fatto imprevisto, gli enti preposti sapevano benissimo che serviva un lascia passare. Le domande sono negli uffici da mesi».

L’ente

I consiglieri contestano un ritardo che si sarebbe potuto evitare. Massimiliano Paderi di Sanluri: «Siamo venuti a conoscenza della questione dalle lamentele degli interessati. A questo punto è nostro dovere attivarci per rimediare al danno arrecato, per quanto possibile. E dire che anche l’ente perde l’introito dell’imposta per la trascrizione delle auto, tassa obbligatoria per registrare un veicolo nuovo o usato». Maura Boi di Serrenti: «La confusione sulle sigle SU- VS e i rallentamenti burocratici non sono accettabili. Servono misure di digitalizzazione e semplificazione per accorciare i tempi di attesa».

RIPRODUZIONE RISERVATA