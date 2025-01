«I nostri mestieri fondamentali per il futuro» 

La festa per i cinquant’anni si conclude con una svolta storica. Per la prima volta Confartigianato Oristano ha eletto alla guida una donna, Elisa Sedda. L’anniversario si è svolto nel fine settimana appena trascorso quando i 1.300 soci dell’Associazione si sono ritrovati nel ristorante “Da Renzo” per fare il punto sul settore e per eleggere il direttivo.

L’elezione

«Formatevi e fate innamorare le persone dei vostri lavori. Siate influencer dei mestieri», ha affermato la 41enne imprenditrice, artigiana di seconda generazione nel campo delle riparazioni degli elettrodomestici e laureata in economia e gestione aziendale all’Università di Cagliari, che guiderà l’associazione per i prossimi 4 anni.

Ad affiancarla, oltre al segretario Marco Franceschi, anche tre vice: il vicario Sandro Paderi (dal quale ha ricevuto il testimone), il tesoriere Antonio Matzutzi e il delegato agli Enti locali e Aree industriali Massimiliano Daga. Completano la squadra il presidente del Collegio dei revisori, Giuseppe Antonio Deriu, i sindaci effettivi Federico Fodde e Carlo Cappellu, e quelli supplenti Natasha Columbu ed Elio Ortu.

Sarà invece Lorenzo Finotto a guidare il movimento dei Giovani imprenditori di Confartigianato Oristano.

Gli obiettivi

Incassati gli auguri, tramite videomessaggio, del presidente nazionale di Confartigianato Marco Granelli, Elisa Sedda ha ripercorso i primi 50 anni dell’associazione artigiana in provincia ma ha anche posto sul tavolo le grandi sfide che attendono il settore: «Lo sviluppo e l’efficientamento delle attività di assistenza alle imprese, il sostegno alla formazione, la tutela sindacale, l’accesso al credito, la formazione, la sicurezza sul lavoro e sostenibilità ambientale, la consulenza contabile e del lavoro ma anche una serie di attività complementari come forniture di energia elettrica, assicurazioni, assistenza nella transizione digitale». Proprio sulla formazione la presidente ha sottolineato come l’Ente formativo oristanese stia plasmando gli artigiani del futuro: «Un punto fondamentale per le nostre imprese; laddove l'offerta formativa non ci ha soddisfatti, siamo stati in grado di creare un ente di formazione che tenta di sopperire al gap tra domanda e offerta di lavoro». «I mestieri, intesi come professioni artigiane – ha aggiunto - sono importanti tanto quanto i percorsi accademici, e comunque l'uno non esclude l'altro. Dobbiamo restituire lustro ai mestieri, abbiamo eredità preziose fatte di creatività, innovazione e resilienza. Gli artigiani sono custodi di un patrimonio culturale che si tramanda da generazioni. Cerchiamo di essere protagonisti del nostro futuro, partendo dal primo mattoncino: aiutare i nostri figli a diventare chi vogliono essere».

Il sogno

«Vorrei una Confartigianato che sia casa, rete, supporto per ogni artigiano. Un luogo dove poter crescere insieme. Se insieme avremo il coraggio di raccontarci, di innovare e di valorizzare ciò che ci rende unici, sono certa che non solo supereremo ogni sfida, ma saremo anche protagonisti del cambiamento», ha concluso Elisa Sedda.

