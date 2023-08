«I nostri giovani hanno voglia di mettersi in gioco»  

«Vince la fede in Cristo e la voglia di incontrarsi e confrontarsi e i nostri giovani sardi qui a Lisbona in questo sono dei maestri: dimostrano come si sconfigge la tentazione di chiudersi». La capitale lusitana ospita la Giornata mondiale della Gioventù e fra la marea di ragazzi provenienti da ogni angolo della Terra per assistere alle celebrazioni presiedute da Papa Francesco, la presenza della Sardegna è tangibile. La Chiesa isolana ha risposto all’appello, come testimoniano le parole del cardinale Arrigo Miglio che guida la diocesi di Iglesias e che si trova in Portogallo assieme all’arcivescovo di Cagliari e segretario della Cei Giuseppe Baturi, al vescovo della Diocesi di Oristano, Ales, Terralba padre Roberto Carboni e a tanti sacerdoti che rappresentano il contatto diretto con il foltissimo gruppo di ragazzi sardi.

Il cardinale rimarca un significato ben preciso che getta luce su questo immenso pellegrinaggio sino ai confini occidentali dell’Europa, davanti all’oceano Atlantico: «Prevale la dimensione dell’incontro – spiega Miglio – è palpabile la loro felicità ogni qualvolta incontrano gruppi di altre nazioni». Esperienza su cui si sofferma anche l’arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi, raggiunto ieri telefonicamente proprio mentre le piazze centrali della capitale si affollavano e si avvertivano in sottofondo le voci e i rumori di una metropoli pervasa dalla felicità: «Lisbona è invasa letteralmente da una festa cui i nostri ragazzi non si sono voluti sottrarre, hanno affrontato ore di viaggio e di fatica pur di dimostrare la voglia di fede in Cristo, di mettersi in cammino e di incontrarsi: per noi è motivo di speranza sentire i giovani ancora attratti dal senso di appartenenza alla Chiesa per conquistare un nuovo mondo». È anche dal Portogallo che 500 anni fa si partiva per il mondo nuovo, le Americhe, ma quello anelato ora dai giovani, anche sardi, è «un mondo senza guerre». L’arcivescovo Giuseppe Baturi è rimasto colpito anche da un altro aspetto: «La fede è vista come una festa ma senza rinunciare all’identità nazionale: mi ha molto impressionato perché questi aspetti non sono in contraddizione se vissuti come voglia di sano confronto fra culture». Padre Carboni sotto questo aspetto non ha dubbi: «L’incontro di Lisbona offre un pugno di semi da seminare poi a casa: le chiese sarde hanno bisogno di questo entusiasmo».

In Portogallo guida un nutrito gruppo di giovani don Giorgio Fois, parroco nella chiesa San Pio X di Iglesias, un sacerdote vicinissimo ai giovani e alle loro necessità e per questo molto apprezzato: «Dopo la pandemia questo era un banco di prova – analizza – ed è stata ampiamente superata: anche i nostri giovani hanno dimostrato di non essersi dimenticati di Dio inteso come impegno quotidiano ad attuare e diffondere gli insegnamenti di Cristo». Per tanti giovani sardi partiti alla volta di Lisbona, infinitamente di più sono rimasti in Sardegna. E alla loro speranza si rivolge il pensiero di don Antonio Mura, responsabile diocesano della Pastorale per il lavoro e parroco a Portoscuso, dove il dramma vissuto dal polo industriale pare senza fine: «Anche i nostri ragazzi – analizza don Mura, – erano alla Giornata mondiale della Gioventù. Torneranno nella loro amata terra, il Sulcis Iglesiente, carichi di speranza, ma noi adulti e chi è preposto ad amministrare che mondo sta loro garantendo e predisponendo? Non si deludano le speranze dei giovani – conclude il sacerdote – altrimenti ancora una volta ci si dovrà sentire responsabili della fuga degli stessi dal nostro territorio in cerca di speranza di vita: la loro partecipazione a Lisbona ci sta insegnando che i ragazzi hanno bisogno di scelte chiare e coraggiose, mai ideologie, mai campanilismi».

