«I nostri figli uccisi da quella strada maledetta» 

inviato

Carbonia-Villamassargia. «Ogni giorno qualcuno rischia la vita sulla Provinciale 2. Noi abbiamo perso i nostri figli. Facciano presto con i lavori». Rita Quieti e Aurora Scano dal 23 febbraio scorso vivono le loro giornate pensando a Nicola Medda e Federico Pinna, morti nell’incidente (uno dei tanti) accaduto sulla Villamassargia-Carbonia. Erano giovanissimi, 24 e 25 anni. Le loro auto si sono scontrate vicino al bivio per Tani, uno dei punti più pericolosi, teatro di numerose tragedie. Nei giorni scorsi è stato aperto un cantiere alla periferia di Villamassargia, nel primo tratto della quattro corsie. Si lavora per rifare l’asfalto. È stata installata anche la nuova segnaletica e da giovedì il limite di velocità è di 80 chilometri orari. Una prescrizione che non ha sortito alcun effetto. È sufficiente un semplice test sul campo per capire che non è cambiato niente. Camion e auto viaggiano a velocità superiori a quelle consentite.

La velocità

Giuseppe Solinas lavora da tredici anni nell’unica stazione di servizio sulla Provinciale 2. Ha perso il conto dei morti. «Tantissimi, troppi – dice allargando le braccia – adesso basta. Speriamo che i lavori procedano in modo celere. C’è sempre il rischio che la strada faccia nuove vittime». Punta il dito sulla velocità. «Si corre troppo – afferma – la Provinciale è sicuramente pericolosa, mancano tutti i requisiti minimi di sicurezza. Il limite di velocità andrebbe bene solo se lo rispettassero. Invece questo non accade. Mi è capitato spesso di vedere auto sfrecciare oltre i 150 orari. La presenza delle forze dell’ordine rappresenta sicuramente un ottimo deterrente, ma visto che i lavori dovranno protarsi per molto tempo credo sia utile sistemare gli autovelox fissi. Solo in questo modo gli automobilisti saranno costretti a rallentare». La pensa nello stesso modo anche Erika Sanna del bar Quattro Mori che si affaccia sulla Provinciale all’altezza dell’incrocio per Barega. «La strada è sicuramente pericolosa – commenta – ma secondo me la maggior parte degli incidenti è provocato dall’alta velocità». I lavori per l’installazione del guardrail centrale sono previsti per novembre prossimo e dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2024. «Speriamo bene – dice Rita Quieti – mio figlio ha perso la vita su quella strada. Non lo vedrò mai più. Bisogna fermare questa strage. Ho contattato i parenti di altre vittime. Stavamo per formare un comitato e fare pressione per chiedere l’avvio dei lavori. Ma siamo pronti a vigilare e all’occorrenza a mobilitarci. Nei giorni scorsi, quando ho appreso della morte di altre due persone sempre in quel tratto di strada maledetto, sono stata male». Il riferimento è all’ultimo incidente mortale in ordine di tempo, quello accaduto l’otto giugno scorso, nel quale hanno perso la vita Antonio Cannas e Elsa Sofia Zoncheddu. La loro Fiat Punto si è scontrata con l’Audi A3 condotta da Andrea Floris, un trentenne di Iglesias, rimasto ferito alle gambe e sottoposto a un intervento chirurgico nell’ospedale Brotzu, dove si trova ancora ricoverato. «Un altro colpo al cuore», commenta Aurora Scano di Sant’Antioco, madre di Nicola Pinna, il giovane morto il 23 febbraio scorso. «Mio figlio ha sacrificato la vita su quella strada – commenta – da quel giorno vivo un incubo. E miei tormenti si moltiplicano quando apprendo che altre persone muoiono sulla Provinciale. È accaduto anche quando sono morti Antonio Cannas e la compagna. Ora apprendo che sono iniziati i lavori per mettere in sicurezza la strada. Deve essere una corsa contro il tempo. Bisogna fare in fretta perché ogni giorno sulla Sp2 passano migliaia di macchine. Potrebbero illuminare alcuni tratti, quelli più pericolosi dove di notte la visibilità è ridotta a zero. Ben venga la segnaletica, ma temo che sia davvero poca cosa. In ogni caso sono pronta a combattere per questa causa. Non voglio che altre madri piangano i loro figli».

Le proposte

Nelle ultime due settimane sono fioccate le proposte per correre ai ripari e garantire le condizioni minime di sicurezza sulla Provinciale 2. Si tratta di soluzioni tampone, come l’istallazione di dossi, dissuasori sonori e autovelox soprattutto in prossimità del bivio per Tanì. Nei giorni scorsi con l’apertura del cantiere all’ingresso di Villamassargia è stato chiuso il primo tratto della strada a quattro corsie. Il limite di velocità è stato ridotto a 40 chilometri orari, ma anche in questo caso non lo rispetta nessuno. In alcuni tratti manca da sempre il guardrail laterale e la segnaletica orizzontale è praticamente invisibile.

Insidie e pericoli

«Le insidie si moltiplicano in caso di pioggia - spiega Giuseppe Solinas – vicino al bivio per Tanì si formano pozzanghere gigantesche e il rischio di incidenti aumenta. Spesso non basta la prudenza. Ora non ci resta che aspettare la fine dei lavori per la messa in sicurezza. Questa strada ha ucciso troppe persone».

RIPRODUZIONE RISERVATA