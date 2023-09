«I nostri figli rischiano la vita» 

Da oltre una settimana sessanta studenti dell'Istituto Agrario di Tortolì non vanno a scuola. Il problema è noto e già denunciato da loro in una lettera datata 13 settembre indirizzata ad Anas, Prefettura, sindaco, preside e direzione scolastica regionale.

Il cantiere della nuova statale 125 che sorge proprio nei pressi del loro istituto in località San Giovanni, per loro è diventato un incubo. «Sta creando molti disagi a causa di vari motivi: la chiusura del passaggio pedonale che ci permetteva di percorrere in sicurezza il tratto tra l'istituto e l'enoteca. E soprattutto la mancanza del servizio del trasporto pubblico locale all'uscita da scuola, per la modifica del tracciato stradale». Questo i ragazzi lo scrivevano dieci giorni fa, si sentono abbandonati e si vedono negati loro diritto primario, quello allo studio.

Genitori in allarme

«La scuola è iniziata da due settimane e loro ne hanno già perso una, - afferma Pina Usai, genitore di uno degli studenti dell'Agrario -. L'autobus può accompagnarli a scuola all'andata ma non al rientro perché in questo caso dovrebbe fare una modifica al percorso e non essendo il tracciato originario della tratta deve avere l'autorizzazione. Tornare a casa a piedi per prendere in pullman in piazza Fra Locci per molti di loro che arrivano dai paesi limitrofi è un vero pericolo. Rosciano la vita» -

Soluzione alle porte

Con il cantiere sulla nuova statale 125 è inevitabilmente cambiato anche il percorso del trasporto pubblico, la cui modifica deve avere l’autorizzazione dalla Motorizzazione civile. La situazione sembra sbloccarsi. «Nei giorni scorsi è stato fatto un sopralluogo, a brevissimo verrà rilasciata». A confermarlo è Marco Pes dirigente regionale della motorizzazione civile che sottolinea la sinergia per risolvere la situazione quanto prima tra Anas, assessorato regionale dei Trasporti, scuola, ditta che gestisce il trasporto pubblico e Comune.

«L’assetto viario preesistente è mutato», spiega in una nota Anas, ma nessun lotto è rimasto intercluso. L’istituto Agrario, prospicente il tracciato, è raggiungibile percorrendo il vecchio tratto della statale 125 “Orientale Sarda” che è opportunamente collegato, in entrambi i sensi, al tracciato di nuova realizzazione della 125 Var. Anas, in sinergia con l’Assessorato ai Trasporti, con la Motorizzazione Civile e con la costante interlocuzione del personale dirigente dell'Istituto Agrario, si è attivata per supportare la ditta che cura il trasporto degli studenti da e per Tortolì. Ciò si è reso necessario per consentire il reperimento delle autorizzazioni necessarie per il percorrimento del nuovo tragitto».

Del caso si è interessato anche il sindaco di Tortolì Macello Ladu: «Questione di giorni e gli studenti potranno tornare da scuola in sicurezza con la tratta autorizzata del trasporto pubblico».