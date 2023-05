«I nostri figli morti su quella strada: fate subito i lavori»  

Gli interventi in questione avrebbero interessato il rifacimento del manto stradale, a cui ne sarebbero seguiti altri di natura analoga, attesi non prima della fine del 2023. Spesa totale: più di 2 milioni di euro, in attesa dell'installazione del guardrail che dividerebbe le due coppie di corsie, per cui la Provincia dovrà aggiungere sul piatto altri 5 milioni.

A dare l'ordine di rinvio è stata la Prefettura con una lettera inviata a fine aprile al commissario della Provincia del Sud Sardegna, Mario Mossa. «Ci chiedono di interrompere qualsiasi tipo di intervento sulla Sp2 fino al 31 maggio», aveva commentato aveva dichiarato quest’ultimo a L’Unione Sarda: «Come uomini delle istituzioni non ci resta che obbedire». Una rassegnazione alla quale si aggiungeva anche la beffa: l'impresa era «davvero pronta a partire», come raccontato dallo stesso Mossa una settimana fa, pur confidando che «di sicuro quando saremo operativi l'intervento di sistemazione procederà spedito».

«Troppe morti sulla Provinciale 2. Non aspettate ancora, non giocate con le vite di chi la attraversa ogni giorno»: è l'appello delle madri di Federico Pinna e Nicola Medda, i ragazzi di San Sperate e Sant’Antioco che a fine febbraio hanno perso la vita su quella che per molti è la “strada della morte”. I lavori per la messa in sicurezza della quattro corsie erano pronti a partire ma, con le esercitazioni militari internazionali e il conseguente transito continuo dei convogli militari, sono slittati di un mese. Da qui la domanda di Rita Quieti e Aurora Scano, madri – rispettivamente – di Federico e di Nicola: «In una strada che ha la media di un decesso al mese, è davvero necessario attendere altri 31 giorni?»

Cosa c’è da fare

E forse con una barriera protettiva al centro della carreggiata l'incidente costato la vita a Federico Pinna, 24enne sansperatino, e Nicola Medda, 25enne di Sant'Antioco, avrebbe avuto un esito differente: lo scorso 23 febbraio i due giovani percorrevano la sp2 in direzioni opposte, il primo verso Villamassargia, il secondo verso Carbonia. Fatale lo scontro frontale delle loro vetture.

Media spaventosa

«Non vogliamo entrare nel merito delle motivazioni dietro al rinvio dei lavori – sottolineano Rita Quieti e Aurora Scano – ma quella strada è davvero troppo pericolosa per rimandare certi lavori. Lo sappiamo perché lì abbiamo perso anche la nostra, di vita».

Sempre in febbraio, meno di due settimane prima, su quella stessa strada un 38enne di Domusnovas, Marco Gessa, era rimasto vittima di un altro incidente mortale. Tre morti in un solo mese, e a inizio marzo la media era già di un decesso ogni 20 giorni circa. «Di fronte a questi dati – chiudono le madri – è davvero difficile che un mese in più non possa fare la differenza». Due giorni fa, a poche centinaia di metri dal tratto in cui sono morti Federico e Nicola, un’auto è uscita di strada: stavolta, per fortuna, nessuna vittima.

A entrare nel merito della decisione di rinviare la messa in sicurezza è un amico, coetaneo ed ex compagno di scuola di Federico, Fabio Tidili, sansperatino: «Al dolore immenso per la perdita di un compagno di viaggio – si sfoga – si aggiunge l’ennesima beffa da parte delle istituzioni. Mai mi sarei aspettato che, anche di fronte a queste tragedie, lo Stato preferisse la guerra e le esercitazioni alla vita, in questo caso dei guidatori. Il mio pensiero va a Fede, Nicola e Marco, a tutti coloro che hanno perso la vita per le strade sarde: la sicurezza dovrebbe essere la prerogativa fondamentale del vivere nella nostra terra, ormai palesemente diventata il parco giochi dei potenti».

