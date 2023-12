«I nostri diritti calpestati dalle scelte calate dall’alto» 

«Assurdo che qualcuno possa aver pensato di prendere decisioni tanto importanti senza prendere in minima considerazione il parere di residenti e istituzioni del territorio. Scandaloso che si pensi di procedere in questo modo senza mettere in conto possibili reazioni che invece arriveranno decise».

Uniti

Le parole del sindaco di Gonnesa Pietro Cocco mostrano che il progetto della società Mag per un parco fotovoltaico “Carbonia”, con opere connesse ricadenti nei territori comunali di Carbonia, Gonnesa e Portoscuso, per adesso ha ottenuto un primo risultato che nulla ha a che vedere con pannelli e sottostazioni: ha iniziato a unire un territorio sdegnato davanti alla decisione della Regione che, in nome della pubblica utilità, ha dato il via agli espropri dei terreni tra Carbonia, Portoscuso e Gonnesa in cui dovrà passare il cavidotto. Un via libera che non solo scavalca le istanze di un intero territorio, ma ignora anche totalmente il parere negativo dato al progetto dalla Soprintendenza nazionale per il Pnrr.

L’assemblea

Quel “via libera-affronto” ha fatto sì che ieri a Nuraxi Figus fosse davvero affollato l’incontro convocato dal comitato locale che da mesi combatte affinché i diritti di chi vive e lavora in questo angolo di Sulcis, che già fa i conti con mille emergenze, non vengano messi in discussione per lasciare spazio all’invasione eolica e fotovoltaica. «Sconvolgente quanto sta accadendo in questi giorni – puntualizza Gianfranco Ballisai, presidente del comitato – e sia chiaro che nessuno di noi è contrario a priori alle rinnovabili. Ma qui stiamo parlando di una sottostazione a 150 metri dalle nostre case, di terre agricole per le quali esistono progetti che rischiano di diventare carta straccia se solo si scorre l’elenco delle società che hanno intenzione di realizzare parchi eolici e fotovoltaici in zona. E nessuno deve sentirsi al sicuro perché toccheranno tutti i Comuni. Ecco perché il no deve unirci: dobbiamo pretendere che la Regione si doti di una legge che normi questo settore prima che sia troppo tardi».

I Comuni

Un invito all’unità che non sta passando inosservato: «Non potrebbe essere altrimenti – dice il sindaco Cocco – ci stiamo opponendo a ogni progetto che vada a interferire con quelli che come amministrazione comunale intendiamo portare avanti, progetti inseriti nel nostro Puc, adeguato al Ppr, che non hanno spazio per parchi eolici o fotovoltaici in aree agricole. Ci sono le aree industriali, le altre non si possono toccare e, infatti, abbiamo presentato ricorso al via libera “arrogante” dato dalla Regione. Chiediamo a gran voce un piano regionale dell’energia e vogliamo che i territori siano coinvolti in ogni scelta e non calpestati da scelte calate dall’alto».

A sostenere la lotta si schiera anche il Comune di Carbonia: «Sosteniamo queste sacrosante rivendicazioni popolari, prima di tutto perché questa battaglia ci coinvolge in quanto sede del parco in discussione e di numerosi altri progetti al vaglio in questi mesi – puntualizza l’assessore all'Ambiente della città mineraria, Manolo Mureddu, presente ieri all’incontro – e poi perché il nostro territorio, in qualsiasi modo proceda questa lotta, deve avere voce in capitolo e non essere nuovamente terra di servitù senza diritti come già accaduto in passato». Il prossimo passo saranno i Consigli comunali aperti, la battaglia sarà ancora lunga.

