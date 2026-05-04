«I nostri concerti gratuiti nell’antica Casa dei Centenari» 

Tutto è iniziato l’anno scorso e ora lo giurano: mai più un giorno senza note. Durante la mostra di artisti locali al vecchio Municipio di Assemini, Mario Nioi scorge una chitarra e inizia a suonare. Caterina Massa è già sulla strada di casa, ma sentendo le note si precipita su per le scale, si avvicina al chitarrista e canta “Imagine” di John Lennon. Perfetti sconosciuti sino a quel momento, assieme decidono di riaccendere Il sogno perché condividere una passione azzera il tempo «e chi se la ricorda più l’età che abbiamo quando suoniamo»: dicono che questo è il vero successo.

Da quella prima sera non hanno più smesso: provano due volte alla settimana nella vecchia cucina della Casa dei Centenari tra cestini, caffettiere antiche e tegami in terracotta. Quattro sedie sono sufficienti ad accogliere spettatori non paganti.

«Ho imbracciato per la prima volta una chitarra a 13 anni, sono autodidatta» dice Nioi, 69 anni, «nella vita ho svolto mille lavori, a 11 anni già ero nei campi, sono stato operaio in Germania e per 30 anni ho fatto l’ambulante, pronto moda femminile di cui non ho mai capito nulla. Sognavo di aprire un localino a Castello, a Cagliari: musica e ristorazione. La vita ha deciso diversamente, ma per i miei familiari ho sempre suonato, se non lo faccio mia moglie si preoccupa e la notte, mentre lei mi dorme accanto, io muovo le dita inseguendo una melodia».

«Da bambina a casa bloccavo tutti, mi piaceva esibirmi», dice Caterina Massa, 60 anni «ho sempre cantato ma anch’io nella vita ho fatto altro, a Cagliari avevo una rivendita di pane e dolci e oggi sono un’impiegata. E poi c’è stata la malattia, non cantavo più. Sono stati anni di buio anche se fingevo di star bene, sino al giorno in cui mio marito mi ha chiesto di cantare di nuovo e ho ritrovato me stessa».

In repertorio 43 canzoni, indirizzo artistico di Caterina Massa, lasciando spazio a richiami di flamenco, la passione di Mario. Testi in italiano, inglese, francese, portoghese, brasiliano e spagnolo scelti con attenzione: «Le parole ci devono far sentire l’energia e trasmettere un messaggio, soprattutto in tempi così dolorosì per l’umanità». L’estate scorsa, nel cortiletto della Casa dei Centenari, hanno cantato sino al tramonto e in tanti sono accorsi ad ascoltarli. A notte inoltrata hanno intonato “Blackbird” e a tutti è parso di aver aspettato solo quel momento, di una sera qualsiasi, per librarsi e volare.

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