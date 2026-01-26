«I nostri club si salveranno» 

La situazione è positiva ma «bisogna stare attenti», perché al termine del campionato «mancano tante partite» e molto può cambiare. Soprattutto col mercato aperto, che può consentire alle squadre di cambiare pelle, e con la regola degli svincoli, che consente ai giocatori «di andare via da un giorno all’altro». Una caratteristica dei tornei dilettantistici. Comunque quest’anno «è la prima volta che tutte le sarde di Serie D, a eccezione dell’Olbia, sono in una posizione tranquilla. Anche se la classifica è corta».

Virgilio Perra è ottimista: il decano degli allenatori isolani, 67 anni, una carriera lunghissima che lo ha portato sino alla Serie C e lo ha visto vincere più volte i principali tornei regionali (ha guidato tra le altre Sant’Elena, Atletico, Nuorese, Selargius, San Teodoro, Villacidrese, Arzachena), fa il suo pronostico ed è positivo: le cinque “sorelle” si salveranno, a meno di imprevisti non preventivabili.

Budoni, Monastir, Cos e Latte Dolce, oggi «più vicine ai playoff che ai playout», ma anche l’Olbia, al momento impelagata nella zona rossa e in preda a una grave crisi societaria forse in via di soluzione: «La situazione è caotica», sottolinea Perra, «non si capisce nulla. Forse sarebbe stato meglio ripartire dall’Eccellenza, ma ce la può fare. Peccato, perché è un club importante».

Nell’ultima giornata ha perso, come altre tre. Ha vinto solo il Latte Dolce: c’è da preoccuparsi?

«Ma no, sono cose che capitano. Una casualità. Altre volte ci sono state quattro vittorie. Il Monastir da quel che ho letto non ha meritato la sconfitta, per esempio».

La classifica è cortissima, tra i playoff e i playout corrono solo 5 punti. Che giudizio dà?

«Bisogna stare attenti. Il mercato incide, chi può rinforzarsi lo fa. E poi c’è la possibilità per i giocatori di svincolarsi da un giorno all’altro e le cose possono cambiare: un errore, perché dalla Serie A alla Serie C ci sono contratti da rispettare e invece tra i dilettanti le trattative sono sempre aperte e i giocatori non sono tranquilli: si dovrebbe fare qualcosa. Però quest’anno le sarde stanno andando bene, in passato tre o quattro erano negli ultimi posti».

Quale ritiene sia più strutturata tra loro?

«Sto seguendo il Monastir di Marcello Angheleddu, che tra l’altro esordì con me all’Atletico. Sta facendo benissimo con possibilità economiche limitate, ha tanti calciatori giovanissimi, gioca bene, il clima è giusto, sereno. Sono contento, ha la chance di fare una buona carriera di allenatore».

Pensa che la squadra possa ambire a qualcosa di davvero grande?

«No. Forse solo il Budoni, una bella squadra con un tecnico esperto, può anche fare mercato. Per il Monastir i playoff sarebbero un mezzo miracolo. Anche il Latte Dolce ha un grande settore giovanile e non penso ambisca alla Serie C. La Cos è partita meglio di un anno fa e non avrà problemi a salvarsi. Ma spendere è dura e anche se si venisse ripescati per la C servirebbero soldi per l’iscrizione a un campionato professionistico. Gli spareggi sono un traguardo prestigioso, fanno curriculum. Ma è difficile».

L’Olbia è messa maluccio invece.

«Ma sono convinto si possa salvare se la società investirà, prenderà rinforzi e sanerà le pendenze. Purtroppo si capisce poco tra le entrate e le uscite in società, dispiace perché meriterebbe altre categorie e gestioni adeguate. Anche in Serie D esistono i contratti e i contributi vanno pagati».

Il sistema forse non regge più.

«Penso dovrebbero ristrutturare i campionati. Compresa la C. Abbiamo visto casi in cui dopo tre partite c’erano squadre già penalizzate. Allora ci si chiede come siano state fatte le iscrizioni. Ci sono troppi club, serve più rigidità. Hai stipendi per 300mila euro? Versa una fidejussione che copra quella cifra e se acquisti fai altrettanto per una somma equivalente. Oggi invece si vedono rose di quaranta giocatori con i genitori che pagano per far inserire i figli che poi non giocano mai. Bisognerebbe avere meno di 60 club professionistici e iscrivere solo chi ce la fa».

Per chiudere, a fine stagione dove troveremo le cinque sarde?

«Stanno andando tutte bene e penso si salveranno ma bisogna stare attenti: mancano tante partite, è troppo presto anche se la posizione è ottima rispetto al passato. La forbice tra playoff e playout è ridotta, quattro o cinque punti sono pochi, e andare su certi campi a fine torneo è difficile. Ci sarà da lottare, però sono fiducioso».

