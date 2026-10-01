Mara Damiani, cagliaritana di nascita, studia architettura a Firenze e si diploma in pittura all’Accademia di Belle Arti di Milano. Dopo aver lavorato 20 anni per la Walt Disney Company, ritorna in Sardegna e costruisce un nuovo percorso artistico. Parte da un attento studio della storia, delle tradizioni, dei colori, degli stilemi, per universalizzarli nel momento in cui l’opera viene portata a termine. Si definisce così designer identitaria. Ambra Pintore l’ha incontrata nel suo studio a Cagliari.
Videolina.
02 ottobre 2026 alle 00:14
I nostri cinque sensi per conoscere l’arte
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