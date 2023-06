«I nostri cavalli frisoni scelti per il film della Disney» 

Sono sardi i cavalli che appaiono nell’ultimo film della Disney “La Sirenetta”: Flip il principale protagonista e poi Cannisoni, razza frisone di proprietà di Simone, Claudio e Pierino Ollanu dell’agriturismo Is Perdas di Gergei. I due esemplari vengono normalmente impiegati in un’altra attività chiamata “Carrozze del Sarcidano”. Proprio grazie a questo la Disney si è messa in contatto con loro alla ricerca di cavalli domati e ben tenuti.

«Sono arrivati qui in elicottero», racconta Simone «nello staff anche dei veterinari, li hanno controllati e presi per girare le scene in Sardegna». I due animali sono rimasti sul set per un mese. Una soddisfazione per i tre fratelli che allevano cavalli, frisone e razza arabo-sardo. (s. g.)

