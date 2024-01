«I nostri carri tra magia e musica» 

“Su Marrulleri 2024” si avvicina e i costruttori di carri allegorici stanno lavorando instancabilmente con l’obiettivo di divertirsi ma soprattutto divertire le migliaia di persone che per ammireranno la sfilata che concluderà i festeggiamenti del carnevale oristanese.

I padroni di casa

Il gruppo di Marrubiu, “Galaxy team”, ha deciso di trarre ispirazione dalle “Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi. Il portavoce, Marco D’Alessandro, ha sottolineato: «Il tema di Pinocchio era già nell’aria da diverso tempo, e quest’anno abbiamo deciso di farlo nostro. Il carro sarà estremamente teatrale, portando in scena la fiaba di Pinocchio dal punto di vista del film anziché del cartone. Con l’avvicinarsi del giorno della sfilata si lavora dalle prime ore del mattino fino a tarda notte. Il nostro gruppo è composto da circa 15 ragazzi, alcuni sono “veterani” e mantengono viva la tradizione del Galaxy da 29 anni, ma non mancano le nuove leve». D’Alessandro poi qualcosa sul carro lo svela: «Sarà la rappresentazione di un bellissimo teatro con Pinocchio raffigurato come un burattino e Mangiafuoco che lo muove. Poi avremo il gatto e la volpe insieme a Geppetto, che saranno la parte iniziale del carro. Per noi è sempre un grande onore portare avanti questa tradizione; siamo molto legati ai ricordi degli anni d'oro. Per un periodo pensavamo che la passione per costruire carri si stesse perdendo tra i giovani, ma quest'anno abbiamo visto con piacere che numerosi nuovi gruppi si sono uniti per partecipare al carnevale».

Da Terralba

Nel frattempo il gruppo “Storpions” di Terralba festeggia il 25esimo anniversario con la presentazione di una nuova versione del primo carro allegorico che aveva come tema il gruppo musicale degli Scorpions.

«Siamo tutti i giorni al lavoro per portare questa rivisitazione del nostro primo carro – spiega Paolo Lonis - Il titolo è appunto “Le origini del mito” proprio perché ritorneremo alle nostre origini con questo carro rock dedicato agli Scorpions da cui ci siamo ispirati anche per il nostro nome. Inoltre quest’anno saremo i primi che si presenteranno a “Su Marrulleri” con i vestiti personalizzati. Abbiamo commissionato un abito con i nostri loghi a un’azienda».

«Spettacolo unico»

«Su Marrulleri sarà non solo uno spettacolo straordinario ma anche un momento di unione e festa per tutti», ha commentato il sindaco, Luca Corrias, per il carnevale che si svolgerà l’8, 11 e 18 febbraio.

Che annuncia anche una nuova iniziativa, “Fanta Marrulleri”, e sarà premiato con un riconoscimento il gruppo più attivo sui social. Ogni settimana sarà lanciata una sfida che assegnerà un punteggio utile per la classifica finale. L'hashtag è: #tuttiasumarrulleri.

RIPRODUZIONE RISERVATA