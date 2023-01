«I nostri borghi per gli emigrati» 

«L’orgoglio delle proprie origini come pretesto per invitare i nostri emigrati a tornare in Sardegna non solo come turisti, ma per ripopolare e rivitalizzare i piccoli borghi e le aree interne, creando lavoro e valorizzando competenze». È quanto emerso dall’incontro sul via libera alla “Costituzione del comitato regionale Sardegna 2023- Anno del turismo di ritorno” che si è tenuto ieri nell’Aula consiliare di Siddi, dove i 26 sindaci che hanno già aderito al Comitato nazionale hanno firmato i protocolli d’intesa con “Rete destinazione Sud", promotrice del programma 2023-2028.

La rete

Presenti diverse entità direttamente e indirettamente coinvolti nel progetto che operano in Sardegna, alcune anche su scala nazionale e internazionale, interessate a potenziare i loro organici con giovani formati a livello universitario e idonei per un prossimo inserimento nei quadri aziendali. Per l’anno in corso, l’obiettivo primario è creare la Community mondiale degli Italiani e dare vita a un Expo internazionale, favorendo incontri commerciali e creando collaborazioni stabili, dove la Regione e ciascun Comune, in sinergia con le imprese, potranno esporre le eccellenze culturali, produttive, enogastronomiche e turistiche.

«L’idea che muove il progetto - ha detto il padrone di casa, il sindaco Marco Pisanu - è quella di promuovere il nostro territorio attraendo turismo e investimenti. Un’opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire».

Il presidente della Rete, Michelangelo Lurgi, ha detto: «Siamo soddisfatti dell’interesse manifestato dalla Regione e dai Comuni. Questi territori ricchi di storia, cultura e folklore sapranno cogliere l’occasione per creare sviluppo ed accogliere i turisti di ritorno. Oggi c’è il Pnrr che dà una mano, ma è un treno che passa, l’Europa resta».