«I nostri bimbi senza fratelli e sorelle» 

«È un tema che passa sotto silenzio, e invece sarebbe opportuno affrontarlo. Quando si parla del cambiamento dei rapporti generazionali in Italia, ci si dimentica di una figura essenziale che sta diventando sempre più rara: quella dei fratelli e delle sorelle».

Una mutazione della famiglia.

«Un cambiamento epocale, direi», avvisa Ester Cois, studiosa delle dinamiche della famiglia e di genere. «I fratelli e le sorelle sono i primi riferimenti nel percorso di socializzazione e di definizione della nostra identità, perché, come esseri umani, noi tendiamo a stabilire chi siamo distinguendoci e anche accomunandoci ad altre persone».

Avventatamente uno potrebbe dire che tanto ci sono cuginetti e amici.

«Non sempre è possibile compensare in questo modo perché anche gli altri continuano a fare meno figli. I coetanei all’interno del parentado sono ormai mosche bianche, e comunque non sono compensati a loro volta dalla cerchia più larga, cioè dagli amici, dai compagni di scuola eccetera».

Perché la maggior parte di chi vuol far crescere la famiglia fa un figlio soltanto?

«Già la scelta di diventare genitore è di per sé molto complicata. Succede che si posticipa quanto più possibile, per difficoltà oggettive di carattere economico, o magari anche personali, ma questa attesa finisce per scontrarsi con l’età biologica...».

Le donne sarde fanno il primo figlio in media a 33 anni, come nel resto d’Italia.

«Per noi sono ragazze ma, biologicamente, dopo i 30 anni per la nostra specie si è primipare attempate; al punto che quando si decide di avere un bambino non sempre è possibile, e spesso è necessario ricorrere ad aiuti di carattere medico per portare avanti il desiderio genitoriale. Ecco, se più della metà di chi vuole figli ne fa uno solo è perché ha deciso di non andare oltre, oppure perché è difficile averne un secondo dal momento che si è posticipata la decisione».

Tutto ciò ha delle conseguenze per i figli unici?

«Una conseguenza che ci dovrebbe porre tanti interrogativi sui quali riflettere: in un Occidente così vecchio, noi consideriamo preziosissimi i nostri pochi bambini, i quali si vedono caricati di una serie di desideri e aspettative inespressi non solo dei genitori ma di tutto il parentado. Pressioni insostenibili che non possono neanche condividere con i fratelli e le sorelle».

La nostra società comunque si prende cura dei piccoli, assai più che in passato.

«Vero. Attribuiamo un grande riconoscimento ai bambini, anche se ci ostiniamo a definirli “cittadini di domani” pur essendo in realtà cittadini di oggi, con pienezza di diritti. Tuttavia...».

Non è così fino in fondo?

«I bambini sono curati, vezzeggiati, impegnati in mille attività. Certo, non è il lavoro minorile con cui i piccoli una volta contribuivano al reddito familiare; ma se li carichiamo dei desideri di realizzazione di altri, genitori e parentado, è comunque una strumentalizzazione, perché il destino dei bambini è già segnato. Come se venissero al mondo con un debito inespresso nei confronti di chi ha scelto di farli nascere».

Un debito per pagare il quale devono fare tutto tranne che giocare per conto loro.

«Siamo talmente abituati a immaginare i figli in un futuro indistinto che, per esempio, le città non sono progettate pensando ai bambini. Anche a Cagliari, i piccoli non hanno spazi dove giocare per conto loro in aree pubbliche, e quando li hanno si aprono guerre urbane con questa o quella categoria. Perciò li si rinchiude in immense case di bambola, ludoteche e parchetti recintati».

A chiunque tra noi viene da fare il confronto con la nostra infanzia di giochi in strada, bande di coetanei, giocattoli inventati con poco.

«Erano le comunità dei bambini che sono state raccontate anche dalla letteratura. Un percorso di crescita non assistita che formava la capacità di muoversi nel mondo, di risolvere problemi senza per forza rivolgersi ai genitori. Si imparava a diventare autonomi. Oggi, invece, fatichiamo a concepire i bambini come persone, come altro da noi. Non solo. Fatichiamo a capire che devono essere consapevoli il prima possibile di essere altre persone».

