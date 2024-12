«I nostri anziani un pilastro della comunità» 

Il dottor Raffaele Sestu, 73 anni, storico medico di famiglia di Arzana oggi in pensione, è – tra gli esperti di longevità – quello che più di chiunque altro ha avuto (e ha) contezza della forma fisica, della memoria e dello spirito dei grandi vecchi. Basti dire che tra i suoi pazienti ha avuto ben ventisei ultracentenari. «Ma non mi davano granché da fare», confida. Uomini e donne inossidabili, come Attilio Stochino, morto ad agosto scorso e che questo Natale avrebbe compiuto 102 anni. «Si allenava tre volte al giorno con quaranta pedalate sulla cyclette e altre tre sedute sul vogatore», racconta.

Grandi querce in buona salute, «che conservano integre le capacità cognitive, l’attenzione, la curiosità». Il dottor Sestu ha sintetizzato tutto questo in uno slogan: “la vita gaia”. «Dove gaia è un acronimo. La g sta per genetica, perché constatiamo che qui il nucleo dei centenari deriva da un gruppo dell’antichissimo villaggio nuragico di Ruinas; la a sta per alimentazione e ambiente, cibo sano e grande biodiversità; la i, per integrazione: i nostri centenari sono perfettamente integrati e attivi dentro la famiglia e la comunità; la a finale sta per autostima: sentirsi amati e considerati aggiunge altra vita».

Lui è ottimista. «La longevità sarà un patrimonio ancora per lungo tempo nelle nostre zone. Intanto perché c’è un nucleo genetico forte, ma soprattutto perché l’anziano è ancora un pilastro della famiglia e della comunità». ( p.s.)

