«I nostri abiti all’Ariston» 

Ci sarà anche la Sardegna ed il Sulcis, oggi al teatro Ariston di Sanremo dove si terrà la finalissima della 41sima edizione di “The look of the year”, il concorso di moda importante al mondo. In scena, infatti, ci sarà anche una sfilata dedicata all’isola con abiti confezionati dalle stiliste sarde (selezionate da Luisa Cardinale) Irene Piccinnu, Barbara Dalu, Rosalba Piras, Gianfranca Dettori, Bettina Tola e Marinella Porru. Di Villamassargia, Bettina Tola vedrà sfilare i suoi scialli “Sa Mariposa Creazioni”. «Sono fatti in macramè - spiega - con disegni e lavorazione delle frange realizzati a mano. Sa mariposa, ovvero la farfalla, è il simbolo della mia rivisitazione in chiave moderna degli antichi scialli che anche mia nonna usava portare per andare a messa». La stessa che proverà Marinella Porru di Iglesias, specializzata nell’unire particolari accessori ai costumi per confezionare gioielli ed abiti: «Per me si tratta di una passione ma spero che anche grazie a questa vetrina possa trasformarsi in una professione». (s. f.)

