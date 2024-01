«I nostri 75 anni d’amore vissuti tra due secoli Il segreto? Volerci bene» 

«Oh Valentina, e cittudì pagu pagu, lassamì fueddai». Anche dopo 75 anni di matrimonio Defendente Aresu, autista della Sita (l’azienda di trasporti pubblici che cambierà nome per diventare prima Satas e poi Arst) in pensione, deve combattere per proseguire nel discorso durante le “incursioni” verbali della sua Valentina. Lei era promessa sposa da quando a Suelli - il paese nativo di lei e sede di lavoro del padre di Defendente, casellante delle ferrovie complementari sarde - quel ragazzino sveglio puntò gli occhi sulla 14 enne ancora immatura per non staccarglieli più di dosso. «Oh Valentina, e stai zitta un pochino, lasciami parlare», la supplica di Defendente diventa un piacevole intercalare nella narrazione dei decenni di matrimonio che hanno accompagnato la coppia verso le nozze di brillanti.

I ricordi

«”E tui poita sesi cun custu picciocheddu?” (E tu perché sei con questo ragazzo?)”» chiese il padre all’allora giovanissima figlia facendo schioccare contemporaneamente uno schiaffo. La celebrazione della lunga storia d’amore di Defendente Aresu (98 anni) e Valentina Atzeni (quattro di meno) a Pimentel, comunità di poco più di mille abitanti della prima cintura della Trexenta, è stato vissuto come l’evento delle festività. A dir la verità tutto è iniziato a Suelli nel 1940. Valentina aveva appena finito l’ultimo anno della scuola elementare e Defendente dimostra già molto interesse per lei. Comincia da qui, da quei primi, casti sguardi la storia d’amore della coppia, anche se il fidanzamento ufficiale avverrà solo qualche anno dopo. «Mi aveva notata quando ero alla scuola elementare, ma al momento del fidanzamento io avevo 15 anni e Defendente 19. Mi ero innamorata di lui da subito, veniva a casa perché era amico dei miei fratelli e io guardavo lui, non miei fratelli», dice senza tentennamenti Valentina. «Cosa mi piaceva di lui? Era un bel ragazzo e parlava bene. Mi accorgevo di provare simpatia, ma in realtà era amore». Si sposano a Natale del 1948, ai piedi dell’altare della parrocchiale di Suelli. «Come si arriva a 75 anni di matrimonio? Il nostro non è stato un desiderio particolare di arrivare qua dove siamo, ci siamo arrivati, semplicemente. Abbiamo cercato di fare quello che potevamo fare, e la nostra è stata una vita bella», interviene Defendente. Certo, non sono mancati i dolori, come la morte a soli 20 anni, durante il servizio militare, del figlio Giampiero: colpito a morte da un proiettile sparato dall’arma di un commilitone. «Immui non est ora de fueddai de custu (non è il momento di parlare di questo)». Più piacevole, per lui e per chi lo ascolta, raccontare dei 30 anni al volante delle corriere di linea della Sita, e della Satas e Arst poi.

L’impegno

«In principio ero bigliettaio, ma poi l’azienda mi disse che c’era bisogno di guidarle le corriere, che dovevo farmi la patente, e da li ho ricominciato: ho guidato i mezzi in tanti posti: Desulo, Buggerru, Teulada». Fa (quasi) orecchie da mercante quando Maria Rosaria e Angela, due dei sette figli di Defendente e Valentina (Franco, Marisa, Giampiero, Arnaldo e Benito, retaggio della passione per Mussolini) racconta di quando il padre caricava a bordo parte della famigliola e li portava al mare: «Lui doveva guidare a Teulada, e noi scendevamo a Santa Margherita, per riprendere la corriera quando mio padre ripassava, la sera». Il segreto? «Siamo andati sempre d’accordo. Abbiamo litigato e litighiamo ancora, come fanno tutte le coppie, ma ci rappacifichiamo subito. Ci mettiamo a cena e diciamo: prima di finire di mangiare facciamo pace».

