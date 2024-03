I nostalgici in fila alla mensa Caritas: «Era meglio il reddito di cittadinanza» 

«È una vergogna, dovete scriverlo in grande e nella prima pagina». Si andrebbe probabilmente avanti sino a tarda sera, con commenti più o meno coloriti e qualche gestaccio di contorno che rafforza lo stato d’animo già abbastanza evidente. Non si gioisce di certo, fuori dalla mensa Caritas di viale Sant’Ignazio, dove nel giorno degli accrediti annunciati dall’Inps è palese ci sia ben poco da festeggiare. Non mancano nemmeno lamentele e proteste diffuse, che iniziano prima del pasto e vanno avanti pure dopo.

Malumore diffuso

«Cosa ne penso? Che lo Stato ruba ai poveri per dare ai ricchi». Sembra esserne assolutamente convinto l'uomo sulla cinquantina, intento a godersi il sole sulla panchina davanti all'Anfiteatro in compagnia di una bottiglia di birra. «Le cose andavano meglio prima, con il reddito, ora mi dicono che non mi spetta nulla». Niente sigle, bandite anche nei paraggi, dove termini come Isee e affini non risultano pervenuti. Si bada più alla sostanza che, a detta di chi accetta di scambiare due chiacchiere, pare insufficiente a far tornare il sorriso agli ex percettori del reddito di cittadinanza. «Quello me lo davano senza tante storie, ora non ho neanche un euro in tasca. Mi dica lei se è possibile vivere così». Ha gli occhi tristi, Giuseppe, 62 anni portati a fatica e il passo lento di chi non ha impegni né appuntamenti in agenda da onorare. «Ho presentato domanda ma dicono che non ho diritto a questi nuovi sostegni», racconta. «Uno che mangia alla Caritas è ovvio che abbia bisogno d'aiuto, chi sta bene sono loro, i politici, con la pancia piena ogni giorno e senza preoccupazioni».

La nostalgia

Mezz'ora dopo le 13 si vedono uscire alla spicciolata, diretti al grande cancello verde fronte strada: il confine tra la parte d’umanità sfortunata e l’altra, poco preoccupata per le sigle e un percorso burocratico che solo a capirlo bene si fa fatica, e superata la teoria sembra quasi far retrocedere chi già era sufficientemente ultimo. «Prendevo il reddito di cittadinanza, quello che andava bene a tutti. Poi il Governo ha deciso di togliercelo, ma quelli mica hanno problemi con bollette e una stanza da pagare», osserva Aldo, che dice subito niente foto né cognome e racconta di una decina d’anni andati via con lavoretti in nero.

Il suo compagno di sventura tiene ugualmente alla privacy e rimpiange anche lui la vecchia misura assistenziale arrivata durante gli anni del Governo Conte e stracciata da quello attuale che punta sull’Adi per contrastare la povertà. Passaggio che momentaneamente non riscuote troppi consensi e sembra aver allargato l’esercito degli esclusi, condannando gli ultimi a una retrocessione ulteriore. Impossibile approfondire la questione e indagare sui motivi delle denunciate esclusioni: ultimato il pranzo è un coro unanime di invettive contro i politici che lasciano alla fantasia le situazioni familiari che grossomodo iniziano tutte allo stesso modo e si perdono in un susseguirsi di presunte ingiustizie. E alla fine si ritorna lì, al reddito di cittadinanza che garantiva un’entrata mensile e all’assegno d’inclusione che lascia fuori tanti.

Isee e proteste

«Il pagamento dell’assegno di inclusione di marzo sarà sospeso se non si presenta il nuovo Isee riferito al 2024», avverte l’Inps nel giorno prima degli accrediti destinati ai nuclei familiari beneficiari che hanno presentato domanda entro il mese di febbraio. E annuncia prossime e puntuali verifiche. Ma a far storcere il naso a chi è evidentemente costretto a bussare alle porte della Caritas del capoluogo sardo sono principalmente i requisiti per ottenere il sostegno, definiti più stringenti rispetto al passato.

«Mi devono spiegare, quelli che fanno tanti bei discorsi in televisione, perché se sino all’anno scorso avevo diritto a un aiuto ora sembra che improvvisamente la mia situazione sia cambiata. Eppure le giuro che non ho alcun entrata», dice Piero, 49 anni e problemi d’alcolismo che non nasconde mentre sorvola abilmente su altri scivoloni finiti nel penale. C’è malumore e anche parecchia confusione nel dibattito improvvisato che nasce sul marciapiede davanti alla chiesa dei Cappuccini, dove azzeccare il temine Isee è un’impresa piuttosto difficile e qualcuno promette persino battaglia: «Hanno fatto una porcheria. Io li denuncio questi politici, questa vergogna deve finire. Devono restituirci il reddito di cittadinanza».

