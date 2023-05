I nonnini votano per l’autogestione 

Aprire Casa Pani anche il sabato e la domenica. È l’appello rivolto al Comune da parte degli anziani che frequentano il centro sociale di via degli Scipioni, i quali sono disposti a fare da volontari per gestirlo in quei giorni. «Apprezzo il fatto che si sia riaperto un punto di riferimento per noi persone di una certa età che abbiamo bisogno di socializzare», dice Enrico Medda, 73 anni ex postino, «credo sia importante per gli anziani, avere luoghi di svago per tenere occupata la mente».

L’appello

“Veterani” come Medda si rendono disponibili a prendersi cura del centro nel weekend: «È un peccato vederlo chiuso sabato e domenica e sapere che alcuni di quelli che ci vengono, restano a casa a guardare la tv o al limite si fanno una passeggiata quando potrebbero distrarsi giocando a carte o facendo qualche laboratorio», aggiunge il pensionato. Giuliana Casti, 79 anni ex maestra, vedova dal 2011, quando Casa Pani ha chiuso per la pandemia, è rimasta tre anni “spaesata”: «Amo socializzare, ho sofferto non poterlo fare. Appena ha riaperto a gennaio, sono stata tra le prime persone a tornarci. Però proprio i fine settimana sono quelli durante i quali gli anziani hanno più bisogno di svagarsi. Certo, anche nei feriali, però sabato e domenica ancora di più».

Volontari

Quando ha saputo della proposta di alcuni fruitori, di vigilare volontariamente il centro pur di lasciarlo aperto il weekend, si è accodata: «Non so se sia fattibile, però se il Comune può accettare, siamo pronti». Anche Tonino Serra, 81 anni, si aggrega: «Sono un vecchio fruitore di Casa Pani, ho visto e vedo persone che da quando vengono qui sono rinate. Prima soffrivano di solitudine. C’è gente come me che ha i figli che abitano lontano e spesso quindi è sola a casa. Incontrarsi ai giardinetti per chiacchierare non è sufficiente. Questo centro ci aiuta a fare cose utili, come corsi di computer, giochi di carte e altro. Dico al Comune: dateci la possibilità di tenere aperto nel fine settimana».