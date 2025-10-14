I nonnini dell’ateneo pronti per un film 

L’anno accademico è alle porte e la missione è sempre la stessa: favorire l’inserimento degli anziani nella vita sociale e culturale della cittadina. Fondata ventisei anni fa, l’associazione che coordina l’Università della terza età mette nel mirino, fra gli altri, un nuovo obiettivo: avviare il laboratorio cinematografico per realizzare un cortometraggio. Non è l’unica attività didattica inserita nel calendario scolastico. C’è di nuovo anche il laboratorio artistico e di creatività. «Come sempre - conferma Antonio Falchi, referente dell’ateneo di Tortolì - l’offerta prevede una moltitudine di attività didattiche».

Dalle lingue straniere alla conoscenza della lingua sarda, passando per le lettere, l’informatica, l’orientamento per la tutela dalle fake news e dalle manipolazioni, di cui spesso sono vittima gli anziani, fino alla ginnastica, al torneo di dama e tanti altri indirizzi. Venerdì alle 18 l’inaugurazione dell’anno accademico nella sede al civico 36 di corso Umberto. «Presenteremo il programma delle lezioni, con i dettagli sulle materie didattiche, sull’attività motoria, su quelle artistiche e ricreative programmate e sull’accesso a tutti gli iscritti».

Oltre alla sfera didattica, l’Ute promuove anche serate di insegnamento al primo soccorso sanitario in collaborazione con la Croce verde, incontri con le istituzioni, passeggiate ecologiche e archeologiche, gite in Sardegna e cure termali. «La vera ricchezza dell’associazione - conclude Falchi - è data dal volontariato di alcuni soci, sia nell’organizzare tutte le attività sociali, sia nel voler trasmettere agli altri parte delle proprie conoscenze professionali». (ro. se.)

