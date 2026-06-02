I nonni e la missione anti-erbacce  

Rami sporgenti, erba alta, cespugli. Mimetizzati i cartelli stradali. Le aiuole spartitraffico all’incrocio tra la provinciale per la Costa Verde e l’ingresso del villaggio turistico di Torre dei Corsari si sono trasformate in selve. E nessuno interviene. Non lo fa la Provincia del Medio Campidano e neppure il Comune di Arbus che dallo scorso aprile ha chiesto ed ottenuto dall’ente l’autorizzazione a prendersene cura. A dare il buon esempio sono stati un gruppo di pensionati, tra residenti e proprietari delle villette estive. Ieri, di buon mattino, si sono rimboccati le maniche e, muniti di guanti, decespugliatori e zappette, sono scesi in campo.

Dall’idea all’azione

Promotore dell’iniziativa l’ex presidente del comitato dei residenti, Mario Murra, 79 anni, esempio di senso civico, è la terza volta che pulisce quel tratto di strada. «Quando mi sono accorto», racconta, «che la vegetazione era talmente alta da impedire la vista dei veicoli provenienti dal lato opposto della rotatoria, ancor di più quando mi hanno segnalato diversi incidenti, per fortuna con danni modesti ai soli veicoli, ho deciso di fare la mia parte. Alcuni amici mi hanno seguito. Siamo intervenuti quasi all’alba. La paura del caldo era forte». Ed eccoli all’opera. Quattro pensionati alle prese col taglio dell’erba nei punti più critici, attorno ai segnali che indicano le località marine, i divieti di accesso e le frecce obbligatorie. Inghiottiti dal verde tanto da rendere difficoltoso uscire dall’incrocio per immettersi sulla provinciale per Funtanazza e la borgata di Santadi. Soddisfatti? «Due volte», conclude Mura, «uno perché doveroso, l’altro perché il gesto è stato apprezzato dagli automobilisti di passaggio, con tanto di complimenti e grazie».

Le reazioni

Il sindaco, Paolo Salis, ammettendo il problema, riferisce: «La stagione piovosa ha ritardato l’affidamento all’esterno del servizio di sfalcio erba e pulizia delle banchine stradali, se l’avessimo dato in gestione prima l’avremmo dovuto rifare. I fondi di bilancio non bastano». La pensa diversamente il consigliere di minoranza, Agostino Pilia: «L’immobilismo del Comune all’ingresso di Torre è ingiustificabile e pericoloso. Dal 21 aprile l’amministrazione ha in mano l’autorizzazione della Provincia per mettere in sicurezza le aiuole spartitraffico sulla provinciale 65, ma i lavori non sono partiti. Il progetto è chiuso a chiave nei cassetti del Municipio. Con la stagione turistica avviata, il degrado delle aiuole trasforma l’incrocio in una trappola per chi l’attraversa. La Giunta apra subito il cantiere o si assuma la responsabilità di eventuali incidenti». Ma il lamento delle strade divenute mezze boscaglie riguarda anche la via del Laghetto, senso unico per la spiaggia del villaggio. «Ci sono erbacce», dice il proprietario di una casa estiva, Beppe Peddis, «e rami che sporgono sulla stretta carreggiata, da una parte e dall’altra. Una sorta di galleria verde, pericolosa, ancor di più di notte, non è illuminata».

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