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Burcei.
25 giugno 2026 alle 00:13

I nomi e le deleghe del sindaco Malloru 

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Prima riunione del neo eletto Consiglio comunale di Burcei. Dopo il giuramento, il sindaco Marcello Malloru ha comunicato la composizione della Giunta comunale.

Ne fanno parte Jonata Mucelli, vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente, Strade rurali, Piccole manutenzioni e Cultura; Tiziana Asuni, con delega ai Servizi sociali e Pubblica istruzione; Sara Perra, con delega allo Sport e Salute pubblica; Ivan Lobina, con delega al Turismo. La riunione dell’assemblea è iniziata con la proclamazione degli eletti all’esito delle amministrative del 7 e 8 giugno. Sono state assegnate anche deleghe ai consiglieri.

Davide Quarto si occuperà di Eventi e associazioni, Davide Mucelli delle Attività produttive, Stefano Lecca delle Politiche giovanili e Sandro Melis dell’Agricoltura. A breve saranno inoltre ufficializzati gli assistenti del primo cittadino: Daniele Zuncheddu seguirà la Comunicazione e la Viabilità, Nicola Marcia si occuperà di Servizi energetici, tradizioni e Lingua sarda, Sofia Zuncheddu dei Servizi sociali e della Sanità, Matteo Monni dei Servizi manutentivi e Ugo Maccioni del Decoro urbano.

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