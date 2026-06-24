I nomi e le deleghe del sindaco Malloru 

Prima riunione del neo eletto Consiglio comunale di Burcei. Dopo il giuramento, il sindaco Marcello Malloru ha comunicato la composizione della Giunta comunale.

Ne fanno parte Jonata Mucelli, vicesindaco e assessore con delega all’Ambiente, Strade rurali, Piccole manutenzioni e Cultura; Tiziana Asuni, con delega ai Servizi sociali e Pubblica istruzione; Sara Perra, con delega allo Sport e Salute pubblica; Ivan Lobina, con delega al Turismo. La riunione dell’assemblea è iniziata con la proclamazione degli eletti all’esito delle amministrative del 7 e 8 giugno. Sono state assegnate anche deleghe ai consiglieri.

Davide Quarto si occuperà di Eventi e associazioni, Davide Mucelli delle Attività produttive, Stefano Lecca delle Politiche giovanili e Sandro Melis dell’Agricoltura. A breve saranno inoltre ufficializzati gli assistenti del primo cittadino: Daniele Zuncheddu seguirà la Comunicazione e la Viabilità, Nicola Marcia si occuperà di Servizi energetici, tradizioni e Lingua sarda, Sofia Zuncheddu dei Servizi sociali e della Sanità, Matteo Monni dei Servizi manutentivi e Ugo Maccioni del Decoro urbano.

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