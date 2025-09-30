«I Nomadi? Musica per i “matusa”» 

Capoterra ha chiuso l’estate con i Nomadi in piazza Liori, il 21 settembre scorso, tra applausi e un pubblico numeroso. Ma se la memoria corre alla grande stagione della musica italiana, lo sguardo dei più giovani capoterresi si sposta altrove. Perché, nello stesso tempo, i comuni vicini – spesso più piccoli – hanno portato sul palco gli artisti che oggi dominano le classifiche: Noemi a Uta, La Rappresentante di Lista e i Sud Sound System a Sarroch, Fabio Rovazzi ad Assemini, Clara a Decimomannu. Un confronto che pesa e che solleva una domanda inevitabile: Capoterra riesce ancora a parlare alle nuove generazioni, o rischia di rimanere ancorata al passato?

I giovani

Sono solo alcuni dei nomi che hanno illuminato l’estate nella provincia di Cagliari, ma il fenomeno è diffuso. Lucio Corsi, reduce da Sanremo, ha fatto tappa a Lanusei. Un anno fa Fedez portava migliaia di persone alla festa di paese di Ozieri. Nel frattempo Capoterra, che ambisce a diventare “città”, si ritrova a fare i conti con una generazione che chiede più spazio e più coraggio. «Apprezzo la volontà di aver portato un grande evento come quello dei Nomadi, ma io ho preferito andare a Uta per ascoltare Noemi», racconta Maria Vittoria Pala, 22 anni, universitaria. «Vorrei vedere in città un concerto che unisca davvero i giovani, e anche occasioni per far rivivere gli spazi ogni giorno, non una sola sera all’anno. Sogno una Capoterra ben collegata, dove chi studia o lavora abbia voglia di investire qui».

Sulla stessa linea Eleonora Cara, coetanea e universitaria: «Sono felice che artisti come i Nomadi arrivino sui nostri palchi, ma lo sarei ancora di più se si desse spazio a cantanti più vicini alla nostra generazione. Le manifestazioni dovrebbero essere più frequenti e varie, come lo sono stati gli incontri al Parco Urbano con Paolo Ruffini o Gianluca Gotto». Un pensiero condiviso anche da Gabriele Atzeni, 19 anni, universitario: «A settembre ci sono due feste importanti nella zona, Santa Greca a Decimomannu e Santa Maria a Uta, che coinvolgono tanto i giovani con il loro intrattenimento. Perché non fare lo stesso anche a Capoterra per Sant’Efisio? Si potrebbe rendere più moderna questa tradizione: rafforzerebbe il senso di comunità».

In Municipio

A raccogliere le istanze dei ragazzi è lo stesso sindaco Beniamino Garau: «Sto già lavorando al Capodanno perché ci possa essere un cantante più vicino al mondo dei giovani. Dal 1997 attendevamo di rivedere i Nomadi, e li ho voluti a Capoterra perché cantano la pace. La due giorni con Tieni il Tempo e i Nomadi è costata 50mila euro, tutto compreso». Dalla minoranza arriva invece la voce dell’ex sindaco Francesco Dessì: «I Nomadi hanno dimostrato ancora una volta di saper richiamare pubblico. In passato abbiamo portato Irene Grandi, De Gregori, Mango, Piero Pelù. In futuro, però, non sarebbe male pensare anche ai giovani, con qualche nome del momento e magari meno costoso».

