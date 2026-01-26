VaiOnline
27 gennaio 2026 alle 00:26

I nodi dell’agricoltura all’Isola delle imprese 

Questo pomeriggio, alle 14.30 su Radiolina va in onda il nuovo appuntamento con “L’Isola delle imprese”, il programma condotto da Michele Ruffi (nella foto) dedicato alle aziende sarde. Ospite della puntata di oggi sarà Salvatore Lotta, direttore commerciale di Agricola Campidanese, azienda nota per il marchio L’Orto di Eleonora. Sarà l’occasione per fare il punto sul comparto agricolo e per raccontare alcune curiosità legate alla nascita dell’impresa che opera dell’Oristanese.

