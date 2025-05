I No Tyrrhenian link ricevuti in Prefettura 

Nessuna manifestazione di protesta con striscioni e magliette gialle stavolta, ma un incontro formale nella sede di piazza Palazzo a Cagliari per chiedere l’intervento della Prefettura e fermare due progetti contestati da tempo: il Tyrrhenian link - il doppio cavo elettrico che unirà la Sardegna con il resto della Penisola - e la cabina primaria Enel, entrambi interventi che rischiano di spazzare via ettari di terreni agricoli nella campagna di Selargius.

Preoccupazioni ribadite ieri nell’incontro in Prefettura (il secondo dopo quello organizzato lo scorso anno) richiesto - e ottenuto - dalla fondatrice dei No Tyrrhenian link di Selargius Rita Corda, portavoce di uno dei due comitati attivi in città. Al tavolo una delegazione di attivisti, insieme al segretario della Confederazione sindacale sarda Giacomo Meloni, con la capo di Gabinetto del Prefetto, Maria Pia Garau. «Abbiamo aggiornato sul Tyrrhenian link con la relazione dell'agronomo e la successiva richiesta di sospensiva seguita al ricorso al Capo dello Stato», dice Corda. «Inoltre abbiamo sottolineato il fatto che Terna sta operando nei nostri territori senza intesa con gli enti locali». Fra i temi anche il progetto della cabina Enel prevista in un terreno che ospita l’unica azienda di agricoltura biologica: «Nonostante il no del Consiglio comunale, la Città metropolitana ha autorizzato la costruzione». Da qui la richiesta di intervento del Prefetto «verso il Governo perché segnali questo vulnus democratico». Il prossimo incontro, annunciano dal comitato, verrà chiesto all’assessore regionale agli Enti locali.

