I no Tyrrhenian link:  «Dopo lo sgombero terreni militarizzati» 

Zona agricola presidiata sino a domenica e tutte le iniziative in programma nel fine settimana - compreso il mercato contadino - annullati momentaneamente.

Il dopo sgombero del presidio “La rivolta degli ulivi” di mercoledì scorso stoppa per qualche giorno la mobilitazione attiva dei No Tyrrhenian link nell’agro di Selargius, ma non la lotta contro il progetto di Terna che prevede altre due stazioni elettriche nella località di Su Padru, al posto di distese di verde e terreni coltivati in parte già spazzati via dalle ruspe e recintati.

«Ogni strada di accesso alle campagne è stata bloccata per un raggio di centinaia di metri, creando parecchio disagio tra chi lavora e vive nell’agro: è diventata di fatto una zona militarizzata», denunciano i No Tyrrhenian link dopo lo sgombero del presidio che andava avanti da mesi avvenuto mercoledì.

Le modalità della battaglia degli attivisti sono ancora da decidere. Di certo c’è che - a detta dei comitati contrari al mega progetto di Terna - a dicembre sono in programma altri espropri di terreni vicini al presidio smantellato nei giorni scorsi su ordine del Tribunale.

«Questo è un momento cruciale, non possiamo rassegnarci a un futuro fatto di soprusi in cui l'unica legge è quella del profitto ad ogni costo», dicono gli attivisti di Sa Baracca de su Padru, diventato il fulcro della ribellione contro il Tyrrhenian link. «Il 5 dicembre ci saranno altri espropri nell’agro di Selargius: dobbiamo fermarli».

