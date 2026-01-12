I nidi d’amore dei falchi nel parco di Porto Conte 

Straordinarie le immagini che arrivano dal sistema di telecamere del Parco naturale regionale di Porto Conte, utilizzate per monitorare falco pescatore, avvoltoio grifone e capovaccaio. Una rete avanzata che sta documentando, in particolare, l’eccezionale ritorno alla nidificazione del falco pescatore, oggi presente con tre nidi, uno dei quali nell’area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.

Nei giorni scorsi è stata osservata una femmina nata nel 2017 alle Baleari, identificata dall’anello L7. Avvistata negli anni tra Andalusia, Montecristo e lo stagno di Calich, è riapparsa l’11 dicembre scorso su un nido dell’Isola Piana insieme a un maschio, forse la stessa coppia che la scorsa primavera ha allevato tre pulli. (c.fi.)

