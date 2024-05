I neroverdi sperano di recuperare Defrel 

«Domenica contro il Cagliari per noi si potrà parlare di dentro o fuori definitivo: se non vinceremo contro i rossoblù saremo fuori dalla Serie A». Tempo scaduto per Davide Ballardini e per il suo Sassuolo dopo la sconfitta col Genoa e in vista del match di domenica a Reggio Emilia. Emerge uno stato d'animo di frustrazione e sfiducia, dopo l’1-2 contro i liguri di Gilardino, dove a complicare le cose si è messa di mezzo anche la sfortuna, con una autorete di Kumbulla al 63'. Eppure la vittoria con l'Inter in casa 1-0, aveva fatto sognare i tifosi - oltre a far borbottare qualche malalingua di troppo - ma è stato solo un fuoco di paglia.

Berardi-dipendenti

Tra i motivi di questa caduta stagionale ci sono sicuramente i ripetuti infortuni di Berardi, dapprima un problema al menisco a fine gennaio che gli ha fatto saltare 6 match, subito dopo la rottura del tendine d'Achille rimediata nella gara contro il Verona lo scorso 3 marzo, che ha significato per lui la fine della stagione e la perdita degli Europei. Per il Sassuolo un crollo vertiginoso. Fino a quel momento Berardi aveva realizzato 9 gol e prodotto 3 assist, portando alla conquista di 19 punti in 17 presenze, dopo l’infortunio il Sassuolo non si è più ripreso. Nel mentre è arrivato l'esonero di Dionigi, la piccola parentesi Bigica durata solo una gara e, infine, l'approdo di Ballardini dopo il rifiuto di Grosso e Gattuso. Ma lo specialista delle salvezze è riuscito a portare a casa finora 9 punti in 10 partite. Troppo pochi - forse - per raggiungere l'obiettivo.

Dal campo

Intanto, la squadra ha ripreso gli allenamenti. Tutti a disposizione di Ballardini, eccetto Berardi e Castillejo, fuori da 5 turni per un fastidio muscolare. Da valutare anche le condizioni di Defrel che ha saltato le ultime 3 gare per un problema al polpaccio.

