I neroverdi meglio in casa 

Una sola vittoria nelle ultime otto partite: 7 punti per il Cagliari, 6 per il Sassuolo. In linea con tutte le concorrenti alla salvezza, ma quello di domenica sarà un confronto dentro-fuori che potrebbe essere definitivo. Sono 4 i punti di differenza tra le due squadre, 4 come le partite pareggiate in più dal Cagliari e perse dal Sassuolo. Ma il margine deriva quasi interamente dalla gara d’andata alla Domus, quando le due reti di Lapadula e Pavoletti ribaltarono quella che sembrava una vittoria della squadra allenata allora da Dionisi.

Con 72 reti subite, la squadra oggi guidata da Ballardini vanta la seconda peggior difesa del campionato, solo la Salernitana ha incassato più gol. L’attacco ha funzionato meglio rispetto alle dirette concorrenti, soltanto il Frosinone ha segnato di più dei neroverdi fra le pericolanti. Sia Sassuolo che Cagliari hanno raccolto più punti nelle partite in casa rispetto a quelle in trasferta: al Mapei gli emiliani hanno conquistato 20 punti dei 29 totali, il Cagliari alla Domus 25 su 33 complessivi.

