I neocatecumenali incontrano Baturi 

Palazzo dei congressi della Fiera strapieno, ieri, per l’incontro tra l’arcivescovo Giuseppe Baturi e le parrocchie della diocesi dove è presente la realtà pastorale di evangelizzazione del Cammino Neocatecumenale.

Circa 900 i presenti tra catechisti responsabili della Sardegna, parroci e parrocchiani che operano in questo progetto di evangelizzazione al servizio della Chiesa.

Il Cammino Neocatecumenale è nato in Spagna nei primi anni ‘60 per iniziativa del pittore Kiko Argüello e di Carmen Hernández, principalmente come strumento nelle parrocchie al servizio dei vescovi per riportare alla fede tanta gente che l'ha abbandonata.

In città sono quattro le chiese che accolgono la comunità Neocatecumenale: Bonaria, Vergine della Salute, Medaglia miracolosa e Nostra Signora del Carmine.

RIPRODUZIONE RISERVATA