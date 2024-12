I negozianti addobbano via Marconi 

Le luminarie si fermano in piazza Sant’Elena? Poco importa, nell’altro tratto ci pensano i commercianti. In assenza di stelle e ghirlande colorate sistemate dal Comune nelle altre vie dello shopping, i negozianti della parte di via Marconi, all’incrocio con via Eleonora d’Arborea hanno deciso di fare da soli.

E così ecco delle enormi e suggestive palline dorate, sistemate per iniziativa di Enrico Curreli , titolare di un negozio di fiori: «Purtroppo qui ogni anno non sistemano le luminarie e non riusciamo a capire quale sia il problema» dice Curreli, «ma non potevamo lasciare la strada senza niente perché era giusto che anche chi viene a fare gli acquisti in questo tratto dove ci sono diversi negozi, vivesse l’atmosfera natalizia. Da qui la scelta degli addobbi così scenografici che abbiamo fatto arrivare da fuori». E i commercianti si sono sbizzarrirti addobbando anche gli ingressi delle loro attività con renne, alberi di Natale, Babbi Natale e così via.

